Mehmet Büyükekşi: 'Hedefimiz yarı final'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uluslar Ligi'ndeki kura çekiminin ardından TRT Spor'a konuştu.



Büyükekşi, "Bugün gerçekten uzun bir gündü. Özellikle UEFA'nın genel kurulunu yaptık önce. Orada bir takım statü değişiklikleri vardı. En önemli konu, Ceferin'in bir dönem daha uzatma önerisiydi. Büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Avrupa Kulüpler Birliği'nin temsilcileri seçildi. Daha sonra Ceferin ve Infantino ile görüşmemiz oldu. Infantino ile güzel bir görüşme yaptık. Projelerimizle ilgili görüştük. Ondan destek istedik, inşallah güzel olacak." diye konuştu.



KURA İÇİN AÇIKLAMA



Mehmet Büyükekşi, Uluslar Ligi'ndeki Galler, İzlanda ve Karadağ eşleşmeleri için, "Güzel bir kura çektik. Galler'i biliyorsunuz Samsun'da yendik, deplasmanda berabere kaldık. İzlanda geçmişte ters gelen bir takım ama şu anda Avrupa'nın en genç oyuncularından oluşan bir takımımız var. Hocamız ve oyunculara güveniyoruz. Karadağ da tanıdık bir takım. Hedefimiz grup lideri olmak ve A Ligi'ne yükselmek." şeklinde konuştu.



MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI



TFF Başkanı Büyükekşi, Milli Takım'la ilgili, "Milli Takım son dönemde son derece başarılı. Son dönemde genç oyuncularımız geliyor; Arda, Kenan, Semih gibi. Gelecek adına gençlerimize, milli takıma ve hocamıza güveniyoruz. Hedefimize ulaşmak için elimizden geleni desteği verip başarılar yaşatmak istiyoruz ve ülkeye moral vermek istiyoruz." dedi.



"HEDEFİMİZ YARI FİNAL"



Mehmet Büyükekşi, Almanya'daki Avrupa Şampiyonası için, "Avrupa Şampiyonası var. İlk hedefimiz orası. Mart ayında hazırlık maçı yapacağız. Haziran'da İtalya ile hazırlık maçı yapacağız. Almanya'da da hedef öncelikle yarı finale ulaşmak ve daha sonra üzerini düşünmek." sözlerini sarf etti.



Mehmet Büyükekşi, son olarak, "Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah hep birlikte güzel bir turnuva gerçekleştiririz diye umuyorum" ifadelerini kullandı.



