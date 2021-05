Mehmet Büyükekşi, görevini Cevdet Akınal'a devrediyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görevini Cevdet Akınal'a bırakacağı bildirildi.



Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş'nin olağan genel kurul toplantısının yarın yapılacağını belirtti.



İki yıldır sürdürdüğü görevini Cevdet Akınal'a devredeceğini aktaran Büyükekşi, kulübün kent ile bütünleşmesi konusunda önemli işler başardıklarını ifade etti.



Mehmet Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Süper Lig'deki ilk yılımızı 18 takım arasında 46 puanla 8. sırada, 21 takımın yarıştığı ikinci yılımızı da 58 puanla 9. sırada tamamlayarak ligin güçlü ve kalıcı ekipleri arasında yer aldığımızı ispatladık. Zirveyi ve Avrupa'yı hedefleyen bir takım olduğumuzu gösterdik. Ligin bitmesine 3 hafta kalana kadar beşincilik iddiamızı sürdürdük. Gerek geçtiğimiz sezon, gerekse de bu sezon küme düşme stresini hiç yaşamadık. Bu sezon dört büyük kulüp ve bizim dışımızda ligde bulunan her dört kulüpten üçü son üç haftaya kadar küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Biz düşme tehlikesi barajına hiç girmedik"



"Her şartta zirveyi hedefledik"



Kulübün mali olarak iyi yönetildiğini belirten Büyükekşi, "Süper Lig'e yeni çıkmış, borçsuz bir kulüp teslim aldık. Uyguladığımız mali politikanın sonucu olarak bizden önce yapılan transferlerin ileriki aylara yayılan ödemelerini zamanında yaptık. Başarılı transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Mali politikamızda, deyim yerindeyse ince eleyip sık dokuduk. Bütçenin en verimli, faydalı bir şekilde harcanması için gayret gösterdik. Mali konulardaki tüm tasarruflar yönetim kurulumuzun ortak kararı doğrultusunda yapılmıştır." ifadelerini kullandı.



Büyükekşi, ligde sürekli hakem hatalarıyla karşılaştıklarını savunarak, "Deyim yerindeyse bir taraftan rakip takımla, diğer taraftan da hakemlerle mücadele edecek duruma kadar geldik. Birçok maçta hakem hataları alışkanlık haline geldi. Bu sezon hakem hatalarından dolayı 11 puan kaybettik. Ancak hakemlerimizin yanlış ya da tartışmalı kararları bizi yolumuzdan döndürmeye, hedefimizden şaşmamıza yol açmadı. Her şartta zirveyi hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer dönemlerini verimli geçirdiklerini ve ses getirecek transferler yaptıklarını vurgulayan Mehmet Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Görevde bulunduğumuz süre boyunca yaptığımız transferlerle her zaman kulübümüzün adından söz ettirmeyi başardık. İki yıl önce Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olmamıza rağmen kısa süre içerisinde kadro kalitemizi yakaladık ve en önemlisi iskelet kadromuzda istikrarı sağladık. Dünyanın bir ucunda yaşayan futbolsever, 'Gaziantep Kevin Mirallas'ı' almış diye arkadaşlarıyla konuşuyor. Belki o an şehrimizi internet üzerinden araştıran bir insan, merak edip sonrasında Türkiye'ye kadar gelebiliyor."



"Rekorların takımı olduk"



Büyükekşi, sezon boyunca birçok rekor elde ettiklerini ifade ederek, şunları aktardı:



"Bu sezonki performansımızla 17. hafta sonunda lig liderliğine kadar yükselmeyi başarmış bir takım oluşturduk. Üst üste 21 karşılaşmada gol atma, 15 maç yenilgisiz seri, iç sahada bir yılı aşkın bir süre yenilmeme rekorlarını hep elimizde tuttuk. Rekorların takımı olduk. Bunlar da Gaziantep şehrinde yaşayan her vatandaşımızın belki de işine giderken bile mutlu olmasını sağlayan olaylar oldu. Zorlu pandemi koşulları göz önüne alındığında, belki ilk beş hedefimizi gerçekleştiremedik ama birçok alanda taraftarlarımızın gurur duyacağı bir ekip izlettik. Bunun için gerçekten çok mutluyum ve bu başarıların daha da iyilerini kazanacaklarına en ufak şüphem bulunmuyor. "



Büyükekşi, "Bu bir hizmet yarışıdır, bayrak yarışıdır. Şimdi bu onurlu, şerefli bayrağı iki yıldır kulüp yönetiminde birlikte çalıştığımız değerli arkadaşım Cevdet Akınal'a teslim ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün ve şehrimizin menfaatine olan her konuda özveri ile çalışmaya devam edeceğiz." diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.



Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş'nin bağlı olduğu Gaziantep Futbol Kulübü Derneği'nin genel kurul toplantısının ise salgın nedeniyle ileri bir tarihte gerçekleştirileceğini bildirdi.