Mehmet Büyükekşi: 'Finansal anlamda sıkıntı yaşıyoruz'

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi kulübün içinde bulunduğu finansal sıkıntıların konuşulduğu ve şehrin ileri gelenlerinin katıldığı video konferans yöntemiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Gaziantep FK'nın olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve finansal anlamda sıkıntıların olduğunu toplantıda söyleyen ve yardım talep eden Başkan Mehmet Büyükekşi herkesi kulübe destek olmaya davet etti.



BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ İÇİNİ DÖKTÜ



Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı konuşmada; " Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kararlardan sonra tüm Türkiye'de sıkıntıları ciddi bir şekilde hissedilmeye başlandı. Transferin son günlerinde Kevin Mirallas'ı transfer ettik. Hem Türkiye'de hem dünyada ses getirdi. Yaklaşık 55 milyon kişi bu transferi konuştu. 5-6 Ekim tarihleri arasında trendtopik olduk. 160 milyon kişiye ulaştık tüm dünyada. Adil Konukoğlu başkanım sağolsun çok büyük emeği var ve şu an onursal başkanımız. Kulübün ismini Gazişehir Gaziantep'ten sadece Gaziantep'e çevirmemizin amacı buydu. Burada bir sinerji yaratmamız Gaziantep'in tanıtımını nasıl diğer mecralarda yapabiliyorsak burada da yapma durumunu ortaya koymuştuk. Geçen sezon Ligi 8'inci sırada tamamladık. Koronavirüs üst seviyeye çıktığı ve olumsuzlukların üst üste geldiği halde biz bu başarıyı gerçekleştirdik. Bunları yaparken tabiki finansal açıdanda Gaziantep FK'da büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Hepinizin bildiği gibi maçlar seyircisiz oynanıyor. Maç bileti, kombine satışı yapamadık. 8 maç oynandı yayıncı kuruluş ile bir anlaşma yapılamadı. Önceki gün Gençlik ve Spor Bakanımız yayıncı kuruluş le anlaşma yapıldığını açıklamıştı ancak yapılan anlaşma bizim istediğimiz rakamları yansıtmıyor. Yayıncı kuruluş bize geçen senenin %40 daha aşağısını ödeyecek. Geçen sene 18 bu sene 21 takımla oynanacak. Ve beinsports'un istediğimiz rakamı vermemesinin yanı sıra gelen gelir geçen sene 18'e bölünmüşken bu sene 21'e bölünecek." açıklamasında bulundu.



BİZİ SIKINTIYA SOKTU



"Bu zamana kadar küçük bir miktar dışında TFF'den yayın geliri adına herhangi bir ödeme yapılmadı. Yurt dışında bazı ülkelere devlet ödeme yaptı ancak bizde böyle bişey olmadı. Sponsorluk gelirlerimiz, tribün gelirleri ve yayıncı kuruluştan gelecek olan gelir düşüklüğü bizi sıkıntıya soktu. Geçen sene ile bu sene arasında bütçemizde herhangi bir artış söz konusu olmadı. Yabancı oyuncular ve menajer ödemesi euro ve dolar üzerinden yapılıyor. Bu da bizi sıkıntıya soktu."



ZORLUKLAR ÇEKİYORUZ



"Geçen sene %15 stopaj vardı. Bu sene %40 futbolculara vergi getirildi. Bir diğer sıkıntı geçen senen kulüpler tarafından ödenen stopajlar kulüplere %80'i iade ediliyordu ve bu rakam alt yapı ve amatör branşlarda kullanılıyor. Geçen seneki çıkan kanunda bu paranın bir kısmı kulüplere aktarılacak dendi ama bir gelişme olmadı. Finansal anlamda zorluklar çekiyoruz. Geçen sene forma satışı yapmıştık güzel bir toplantı yapmıştık şu ada pandemiden dolayı bunuda yapamıyoruz. Gaziantep FK olarak hedefimizden taviz vermek niyetinde değiliz. Yurt dışında ve yurt içinde şehrimizin adını dahada yükseklere çıkartıp tanıtıp yapmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Çünkü inanıyoruzki Gaziantep'in tanınırlığını ne kadar artırırsak katma değerinide o kadar yükselteceğimizi biliyoruz. Geçen sene 250 bin civarında forma satmıştık ve gelir elde etmiştik ama bu sezon yok."



BİR YUMURTA DA MI VEREMEZLER?



Geçmişte büyüğümüz şöyle demişti vergiyle ilgili; "Bunlar köyde yaşıyorlar köyde hiç bir geliri yok bunlar nasıl vergi versinler. Köyde yaşıyorlarsa bir yumurta da veremezler mi." Biz de onun için kendi bütçesine göre herkesin karınca kaderince bir destek vermesini ümit ediyoruz. Başta sayın valim bakanım değerli başkanlarım hepinizin bu konuda bize destek vermesini istiyoruz." dedi.



DAVUT GÜL: "GAZİANTEP FK SÜPER LİG'DE OLSUN MU OLMASIN MI?"



Gaziantep Valisi Davut Gül ise oldukça net konuşarak; "Şehrin şuna karar vermesi lazım. Süper Lig'de Gaziantep FK olsun mu, olmasın mı? 100kişiye sorsak herkes bizim mutlaka Süper Lig'de olmamız lazım der. Süper Lig'de olmanın bir bedeli var. Bu sene olağanüstü bir sene ve paraya bir ihtiyaç var.

Paraya ihtiyacın olmasının sebebi Adil Konukoğlu başkan dönemiden gelen bir borç değil. Kendi zamanında hiç bir borç olmadan teslim etti. Para ihtiyacı olmasının sebebi Büyükekşi başkanımızın kötü yönetmesi ve borçlanması değil. Uluslararası bir konjektür var. Döviz yükseldi gelirler koronavirüsten dolayı sıfırlandı. Yayın gelirleri hem döviz anlamında aşağıya düştü hemde ödeme ile ilgili sıkıntılar oldu. Dolayısıyla aile bütçesi olarak düşünmek lazım. Gelirler azaldı giderler arttı. Makas açıldı. Bu sene atlatıldıktan sonra şartlar düzelir kendini çevirecek bir kulübümüz olur. Alt yapıdan yetişen oyuncularımız olur. Busene ikinci senemiz. Bu bir iki seneyi böyle atlatmamız gerekiyor."



FATMA ŞAHİN: "EMRİNİZDEYİZ"



Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin tüm şehrin emrinde olduğunu dile getirerek; " Zamanın ruhu çok önemli ve bizim bir modelimiz var. Gaziantep modeli. Birlikte iş yapma ve kardeşlik, seferberlik modeli. Bu anlamda bu modelin hızlı bir şekilde hayata geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şunu gördüm bizim birleştirme alanlarına ihtiyacımız var. Spor, yeşil, yemek, gastronomi birleştiriyor. Bizim kutuplaştırmadan ayrıştırmadan herkesi bir arada götürmemiz gerekiyor. Spor kenti Gaziantep diye hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak içinde Gaziantep FK çok önemli. Geçen haftaki Beşiktaş maçında bir hafta herkes Gaziantep'i konuştu. Böyle bir sektör böyle bir dünya var. Gaziantep zaten bu dünyanın dışında kalamıyor. Kaldığı zaman acısını da birlikte gördük. Nasıl büyük bir gayret gösterildi. Adil başkan başkanlığında çok büyük bir fedakarlık gösterildi. Mehmet Büyükekşi ve ekibi ile birlikte en zor zamanda ciddi gayret gösteriliyor.



Şikayet etme çare bul anlayışı ile bizde çare bulmak için gerekeni yapmak için varız. Biz çare makamıyız. O yüzden bu zor dönemde elimizden gelen herseyini yapıp bu şehri bu alanı güçlü bir şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Adil başkan döneminde de sonrasında da elimizi taşın altına koyduk ve bize ne düştüyse mazeret üretmedik gereğini yaptık bundan sonrada gereğini yapmak durumundayız. Başkan Büyükekşi'ni dediği gibi yumurta örneği gibi herkesin vereceği noktada bişeyler yapması aidiyet duygusu getiriyor. O yapsın bu yapsın deyip sürekli akıl verme yerine bende bunu yapabilirim şu an bende varım deyip milli bir seferberliğe ihtiyacımız var. Ben ve arkadaşlarım bu şehrin emrindeyiz. Bundan önce bize düşeni yaptık bundan sonrada üzerimize düşeni yapmaya bütün gücümüzle devam edeceğiz.



Bu alan ihmal edilemeyecek önemli bir alan. Sanayi şehri diyoruz yanına bir kaç alanı koymadığınız zaman şehri aşağı çekiyorsunuz. O zaman bizim doğru doğru modeli koyup ima usulü hepimizin sahabe ruhu ile elinden gelen herseyini yapması lazım. O yüzden bizde bu doğrultuda emrinizdeyiz. " dedi.



RIDVAN FADILOĞLU: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu varını veren utanmamış diyerek; " Adil Konukoğlu Başkana ve Mehmet Büyükekşi başkana yürekten teşekkür ediyorum. Bu kulüp çok sıkıntılı bir dönemden alınıp bu noktalara getirildi. Bu işler durduk yerde olmadı. Büyük emekler var. Yerel yönetimler olarak bizlerde imkanlar dahilinde mevzuatın el verdiği noktada varını veren utanmamış diyerek elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Gücümüz neye yetiyorsa her zaman Gaziantep'in isminin arkasında duracağımızın sözünü veriyorum.



ADİL KONUKOĞLU: "KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"



Kulübü Süper Lig'e çıkartan ve şu an onursal başkan olan Başkan Adil Konukoğlu; "Her zaman destek olacağından kimsenin şüphesi olmasın" diyerek;" Gaziantep FK bizim için önemli bir takım. Baştan aşağı gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman bir takımın şehre neler kattığını hepimiz görebiliyoruz. Şu anki yönetici arkadaşlarımız var gücüyle bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Onları gönülden kutluyorum. Bize düşen her konuda biz takımımızın yanında olacağız. Şahsım olarak ve sanayiciler olarakta bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada da çok güzel bir tablo var. 29 arkadaşımızın katıldığı. Gaziantep'i temsil eden basın mensuplarımız var. Bu arkadaşlarımızın çağrısıyla bu iş çok daha ileriye gideceğine inanıyorum. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde olmamız.



ADNAN ÜNVERDİ: "BU DEĞERİMİZİ KAYBETMEMEMİZ LAZIM"



Sanayi odası başkanı Adnan Ünverdi ise toplantıda söz alarak şunları ifade etti;" Gaziantep FK hepimiz için büyük bir değer. Daha üç gün önce meclis toplantısında sanayici meclis üyesi arkadaşlarımıza çağrıda bulundum. Her zaman olduğu gibi bu takıma sahip çıkan sanayicilerimize yine çağrıda bulunuyorum. Bu değerimizi kaybetmemiz lazım. Bu değerimizi daha da yukarılara çekmemiz adına önemli olacaktır. Bunu seferberlik olarak algılayarak tüm basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte gerekli girişimlerde bulunup çağrıda bulunuyoruz. " dedi.



TUNCAY YILDIRIM: "BİR DAHA BU ÜZÜNTÜYÜ YAŞAMAMAK ADINA"



Ticaret odası Başkanı Memet Tuncay Yıldırım kulübün desteğe ihtiyacının olduğunun altını çizerek; " Gaziantep FK bu şehrin kulübü ve değerli bir markası. Şampiyonluğu kaçırdığımızda nasıl üzüldüysek bir sonraki sezon şampiyonluk olduğumuzda öyle mutlu olmuştuk. Bir daha üzüntü yaşamamak adına Süper Lig'de bulunan kulübümüzün desteğe ihtiyacı var. "



HİLMİ TEYMUR: "SÜPER LİG GAZİANTEPSİZ DÜŞÜNÜLEMEZ"



Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur'da herkesin destek olmasına işaret ederek; " Süper Lig Gaziantepsiz düşünülemez. Gaziantep'in ligde olması çok önemli. Bu nedenden dolayıda hepimiz el birliğiyle kendi kendimizi anlatarak Büyükekşi başkanımızın dediği gibi bir yumurta misali destek sağlamamız lazım. Gaziantep bu konuda duyarlıdır hep veren taraftır. Destek vererek Gaziantep FK'yı yaşatmamız gerekiyor. " ifadelerini kullandı.



FİKRET KİLECİ: SAHİP ÇIKMAK LAZIM



GAİB Başkanı Fikret Kileci'de kalıcı çözümlerin üretilmesinden yana olduğunu ifade ederek; " Futbolun gücünü futbolun reklam yüzünü kimse inkar edemez. Ben Adil beyin ve Mehmet beyin bu işle ilgili ciddi çabalar sarfettiğin biliyorum ve kendilerine şahsım ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum. Bir kulübü kaybetmek kolay görünüyor ama çıkarmak çok ciddi meseleler gerektiriyor. O yüzden takıma sahip çıkmak lazım. Bunu yaparkende pansumanlardan ziyade kalıcı çözümler getirmek gerek. Kulübün sürekli gelir getiren daha alt yapıya yönelik kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya getirmek gerektiğini düşünüyorum. Pandemi şartları olmasaydı bu yolda devam edilecekti ve pandemiden dolayı bunlar zor hale geldi. Tüm dünyada bizim yaşadığımız problemler yaşanıyor. Bize düşen her zaman yaptığımız gibi el birliği ile bu işe el atmamız olacaktır. " şeklinde konuştu.



MEHMET AKINCI: "ELİMİZDEN GELEN HERŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"



"Gaziantep Futbol Kulübü'ne sayın valimizin önderliğinde elimizden gelen herseyini yapmaya hazırız."



CENGİZ ŞİMŞEK: "HER ZAMAN DESTEKÇİYİZ"



OSB Başkanı ve aynı zamanda Gaziantep Basketbol takımının başkanı olan Cengiz Şimşek'te toplantıda kısa konuşanlardan olurken Şimşek; " Biz OSB olarak her zaman destekçiyiz. Yine olacağız. Basketbolda Empera Halı'nın bize vermiş olduğu destekten bahsetmek istiyorum. Böyle kurumlarımızın destekleriyle profesyonel kulüplerimizin daha iyi yerlere gelineceğinden şüphem yok. " dedi.





Toplantıya Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oda Başkanları Cengiz Şimşek, Mehmet Tuncay Yıldırım, Hilmi Teymur, Fikret Kileci, Mehmet Akıncı, Adnan Ünverdi, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu ve gazeteciler katıldı.