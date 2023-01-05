Mehmet Büyükekşi'den VAR kayıtları ve derbi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, son dönemdeki hakem hataları, VAR kayıtlarının yayınlanması ve Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"BİR DAHA VAR KAYITLARINI YAYINLAMAYACAĞIZ"



Mehmet Büyükekşi, A Spor'a katıldığı canlı telefon bağlantısı sırasında VAR kayıtlarının yayınlanması hakkında "Fenerbahçe ve Galatasaray, VAR kayıtları için talepte bulundu. Kamuoyunda sanki olayın altında bir şey var da saklanıyor gibi algıladı. Böyle bir şey yok, ben kayıtları dinledim. VAR kayıtlarında spekülasyon yapılmasına gerek yok. Bundan önceki VAR kayıtlarının hepsinde ofsayt çizgisi çekildi ancak bunda çekilemedi. Kamuoyu bunun cevabını bekliyordu. Zor bir pozisyon, kayıtlarda kötü niyet olmadan hakemin çağırıldığını herkes duysun istedik. Hakemlerimiz, bizim için kıymetli. Ama hata varsa da söylemek lazım. Burada hakem hatası var. Kırmızı kart pozisyonunu da akıllarda soru işareti kalmasın diye yayınladık. Burada VAR'ın doğru uygulama yaptığını ama hakemin yanlış karar verdiğini gördük. Diğer pozisyonda ise VAR'ın hatası mevcut. Sözlü ya da yazılı açıklama yapsak, 'TFF burada bir şey saklıyor' diyeceklerdi. Biz hiçbir şey saklamadan görüntü ve konuşmaları olduğu gibi verdik. Polemikleri bitirmek istedik. Biz bütün takımlara eşit mesafedeyiz. Bundan sonra VAR kayıtlarını yayınlamayacağız." dedi.



"HAKEMLERİ MÜKEMMEL HALE GETİRMEK..."



Hakemlerin gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi "Hakemleri en mükemmel hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu bir günde olacak bir şey değil. Biz kısa süreli işlere bakmıyoruz, uzun süreli işler yapmak istiyoruz. Türkiye'de 10 yıllık bir planlama yapmak istiyoruz. Marka değerini arttırmak istiyoruz. Yayıncı kuruluş için bu sene bile faydalı diye düşünüyorum. Çünkü çok rekabetçi bir sezon yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



"DERBİYİ İZLEMEYE GİTMEYECEĞİM"



Pazar günkü derbiye gidip gitmeyeceği sorulan Mehmet Büyükekşi "Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemeye gitmeyeceğim." açıklamasını yaptı.





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