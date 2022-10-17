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Mehmet Büyükekşi'den Terim, Güneş, Denizli açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, futboldaki yeni yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sabah'a konuşan Büyükekşi, Türk futbolunun deneyimli teknik direktörleri Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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17 Ekim 2022 12:19
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