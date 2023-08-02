Mehmet Büyükekşi'den taziye ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, vefat eden Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
Mehmet Büyükekşi'den taziye ziyareti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2023 14:39
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, vefat eden Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TFF'den ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiği Mustafa Artuç'un ülkemizin yetiştirdiği en değerli hukukçulardan birisi olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Büyükekşi, merhumun ailesine başsağlığı ve sabır diledi." ifadeleri yer aldı.

Ziyaretin ardından Başkan Büyükekşi, merhum Mustafa Artuç'un ailesine A Milli Takım forması takdim etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery