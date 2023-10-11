Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa için açıklama!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa için açıklama!
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11 Ekim 2023 16:10
Son güncelleme 11 Ekim 2023 17:58
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için konuştu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesinin gündeme gelmesi hakkında da konuşan Büyükekşi, "Suudi Arabistan ve Abu Dabi ile görüştüğümüzü daha önce söyledim. Anlaştığımız takdirde olabilir. Ama bu Türkiye Futbol Federasyonunun kendi başına yaptığı bir çalışma değil. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarından olur aldığımız bir çalışma. Anlaşırsak bu iki kulübümüzün rızasıyla yapılacak anlaşmayı kamuoyuna açıklayacağız. Henüz bir anlaşma yok. Olursa zaten ilk ağızdan bizden duyacaksınız, yetkisi olmayan kişilerin yaptığı açıklamalara itibar etmeyin." açıklamasını yaptı. 

 
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