Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz cevabı!

Yeniden TFF Başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi, seçimin ardından Milli Takım için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz cevabı!
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22 Haziran 2023 15:30
Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan seçimde yeniden başkanlık görevine seçilen Mehmet Büyükekşi, seçimin ardından açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Milli Takım için, "Milli Takım'ın hedefi şu anda Avrupa Şampiyonası ama 2002'de, 2008'deki çeyrek finaller, yarı finaller oynama hedefinin olması lazım. Ama bunu bir sefer yapmak istemiyoruz. Sürdürülebilir bir başarı istiyoruz" dedi.

Mehmet Büyükekşi, bu sözlerinin ardından Stefan Kuntz ile ayrılık iddialarının hatırlatılması ve, "A Mili Takım'da yeni dönemde bir güçlendirme ya da değişim beklenebilir mi?" sorusu üzerine, "Onu daha sonra konuşuruz. Seçim daha yeni bitti. İnşallah en doğrusu neyse onu yapmak için elimizden geleni yapacağız. 2028 ve 2032 adaylık müraacatı var, 10 Ekim'de sonuçlanacak. En önemli konularımızdan birisi de bu." sözlerini kullandı.

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