Mehmet Büyükekşi'den Kuntz sorusuna yanıt

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ermenistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Büyükekşi'den Kuntz sorusuna yanıt
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09 Eylül 2023 00:09
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1-1 biten Ermenistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖZÜR DİLERİZ"
Kötü oyun için özür dileyen Mehmet Büyükekşi, "Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'nı garanti eder şekilde buradan ayrılmalıydık. Birçok pozisyondan yararlanamadık. En azından berabere bitti çok şükür. 10 puanla liderliğimiz devam ediyor ama buradan böyle bir sonuçla ayrılmamamız gerekiyordu. Halkımızdan özür diliyoruz." dedi.

Sakat oyunculara dikkat çeken Büyükekşi, "Forvette 3, sol bekte 2 sakatımız var. Cenk alışık olmadığı bir yerde oynadı ve yeterli randımanı alamadık maalesef. Takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Son dakikalarda galibiyeti kaçıran taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.

KUNTZ İLE DEVAM MI?

Stefan Kuntz ile yola devam edilip edilmeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Büyükekşi, "Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek beraber kaybettik. Takımımızda çok güzel bir arkadaşlık var. İnşallah daha iyi ve güzel günler göreceğiz." dedi.
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