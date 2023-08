Mehmet Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sabah Spor'a açıklamalar yaptı.



Yeni sezon başlıyor. Futbol camiasına vermek istediğiniz bir mesaj var mı?



Her şeyden önce sakatlıkların olmadığı, fair-play çerçevesinde, üst düzey mücadelenin yaşandığı, statlarda kadın ve çocukların sayısının arttığı, rakibe saygı çerçevesinde, futbolun kalitesinin ve marka değerinin arttığı bir sezon dilerim. Avrupa'da mücadele eden takımlarımıza da başarılar dilerim.



"ALTYAPI ZORUNLULUĞU GETİRDİK"



Futbolda 'akademi' kurma çalışmalarınız devam ediyor. Devrim niteliğinde kararlar aldınız. Belki de Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak. Bunun ilk meyvelerini ne zaman alırız?



Öncelikle kulüplerin finansal sürdürülebilirlikleri için "Futbol Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli" geliştirdik. Hollanda, Belçika, Almanya gibi ülkelerde incelemeler yaptık. 2023-24 sezonundan itibaren de Trendyol Süper Lig kulüplerine altyapı zorunluluğu getirdik. Bu kriterler, 1. Lig ve alt liglerle de devam edecek. Double Pass, FIFA ve UEFA ile yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla kendini ispatlamış bir firma. 6 kıtada 30 federasyona ve 1500 kulübe denetleme, eğitim ve danışmanlık veriyor. Bu deneyimlerini Türk futbolunun geleceği için de kullanacaklar. Kulüplerde futbol akademileri kurulacak. 6 ay boyunca antrenörlerin ücretini TFF ödeyecek ve antrenörleri TFF denetleyecek.



"YILDIZ TRANSFERLERİ ANLIYORUZ"



Özellikle G.Saray ve F.Bahçe mali açıdan büyük transferler yaptılar. Sürekli ekonomik dar boğazdan bahseden başta 4 büyük kulübe ve yaşanan transfer sürecine dair yorumunuz nedir?



Avrupa'da mücadele eden kulüplerimizin kaliteli yabancı oyuncularla kadrolarını güçlendirmelerini anlayışla karşılıyoruz. Ama Avrupa'nın en genç milli takımlarından birine sahipken Avrupa'nın en yaşlı liglerinden birine sahip olmamızı kabul etmiyoruz. Bunu değiştirmemiz lazım. Bunu sağlamak için TFF olarak 23 yaş altındaki yabancı oyunculardan ücret almayacağız. Altyapı Akademileri'nde Türkiye Modeli projemiz kritik öneme sahip. Büyük paralar harcayarak yapılan transferler uzun vadede kazanım sağlamıyor. Bunun yerine kulüplerin altyapıya kaynak ayırması gerekiyor. Akademilerin yılda en az 2 futbolcuyu, A takıma vermesini bekliyoruz. Milli Takım'ın kalıcı başarısı da bu projeye bağlı.



"TEKLİFİ İTALYA YAPTI!"



2032 Avrupa Şampiyonası için İtalya ile ortak başvuru yaptınız. Bu kararı neden aldınız?



İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'nı eşit şartlarda düzenlemek için başvurumuzu yaptık. Teklif İtalya'dan geldi. 2032'deki rakip ülke İtalya ile bir müzakere yaptık ve 2032 için ayrı ayrı adaylık başvurusu yapmak yerine ortak başvuru kararı aldık. Eğer UEFA bu çalışmamızı kabul ederse herhangi bir şekilde başka bir rakibimiz yok. Ülkemiz gibi İtalya da gerek futbolda gerek turizmde önemli bir ülke. Başvurunun Avrupa futbolu ve Türk futbolu için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye için bir milat olduğunu düşünüyoruz. Şampiyonanın oynanacağı şehirleri müzakere etmek için 2026'ya kadar süremiz var. Ortak yapacağımız adaylık başvurumuz UEFA tarafından kabul edilirse, EURO 2028 adaylığından çekileceğiz.



"GENÇLER İÇİN SİSTEMİ YENİDEN TASARLADIK"



Akademıden başlayarak genç oyuncuların mutlaka sisteme dahil edilmesini istiyoruz. Yeni sistemde 3. Lig ve 2. Lig'de 23 yaş altı oyuncu oynatma mecburiyeti getirdik. İnşallah Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) de 22 yaş altı oyuncu oynatma mecburiyeti getireceğiz. 3 tane 22 yaş altı futbolcuya ilk 45 dakikada sahada olma mecburiyeti koymayı planlıyoruz. 23 yaş bizim üst sınırımız, kulüpler 21 yaşında da 19 yaşında da 17 yaşında da futbolcu oynatabilirler. BAL'dan 3. Lig'e, 3'ten 2. Lig'e, 2'den 1. Lig'e, 1'den Süper Lig'e oyuncu geçişini bir şekilde gerçekleştirmeliyiz.



"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"



Milli Eğitim Bakanlığımız ile de okullardaki potansiyeli harekete geçirmek için bir proje geliştirdik. Futbol Antrenörlüğü eğitiminden geçireceğimiz beden eğitimi öğretmenlerimiz aracılığıyla da tüm Türkiye'de yetenekli çocuklarımıza ulaşıp onları kendilerine en yakın kulüplerimize ve Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Başkanlığımın ilk döneminde başlattığım ve Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olan Altyapı Akademileri'nde Türkiye Modeli projemizin sürdürülebilir olması için yeniden başkanlığa aday oldum. Önümüzdeki dönem en kritik işlerimizin başında bu altyapı projesinin uygulanması gelecek.



"ÇAĞRI YAPIYORUM, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!"



Trendyol ile 700 milyon TL'lik bir anlaşma yapıldı. İngiltere ve İspanya'nın ardından en büyük isim sponsorluğu anlaşması. Sponsor ve yayın gelirlerini artırmak için marka değerini artırmalıyız. Federasyon olarak üzerimize düşeni yapacağız. Kulüplerimiz, taraftarlar ve medya da bu bilinçle hareket etmeli. TFF olarak şeffaf, adil, tarafsız yönetimle Türk futboluna olan güveni yeniden inşa edeceğiz. Ligin marka değerini artırmak istiyoruz. Bunun için projelerimizden "superlig.com" alt markamız için Türk futboluna doğrudan katkı sağlamak isteyenlerle görüşeceğiz. Bu vesileyle superlig.com markasına sponsor olmak isteyen markalara da Türk futboluna katkıda bulunma fırsatını kaçırmamaları çağrısını yapmış olayım.



"SONUNA KADAR GİTMELİYİZ!"



Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımız fırtına gibi esti. Neler söylersiniz?



Geçtiğimiz sezon kulüplerimizin topladığı puanlar ile ülkeler sıralamasında yeniden yükselişe geçtik. Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimiz yeni sezona da çok iyi başladı. Kulüplerimizin aldığı her galibiyetin ülke puanımız için büyük önemi var. Ülkelerin puanları birbirine yakın. Bu nedenle her başarılı sonuç, bizi üst sıralara taşıyacak imkânı sağlıyor. Şimdi hedefimiz UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10'a girmek. Takımlarımız inşallah Avrupa'da sonuna kadar gider.



"BAŞARI DEVAM ETTİKÇE KUNTZ'LA YOLA DEVAM"



A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde grup maçlarına iyi başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili yeni bir gelişme var mı? Bu konuyu aranızda değerlendirdiniz mi?



Türkiye olarak Avrupa'nın en genç milli takımlarından birine sahibiz. Milli oyuncularımız Avrupa'nın çok önemli liglerinde ve kulüplerinde forma giyiyorlar. Bu sayıyı mutlaka artırmalıyız. Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Şampiyonada tribün desteği en çok olan ülkelerin başında geleceğimizi biliyoruz. Gurbetçilerimiz orada takımımızı hiç yalnız bırakmayacaktır. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz da işin ciddiyetinin ve bizim için öneminin son derece farkında. Son oynadığımız Letonya ve Galler karşılaşmalarında aldığımız galibiyetler hepimizi mutlu etti. Şimdi önümüzde eylül ve ekim aylarında Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ile kritik grup eleme maçlarına çıkacağız. Takımımıza çok güveniyoruz. Başarı devam ettiği sürece biz de hocamızla devam edeceğiz. Bu konuda farklı bir düşüncemiz yok.



"ÖNCE PAYINI VERECEK KULÜP KABUL ETMELİ"



Kulüpler Birliği son yaptığı toplantıda, Süper Lig'de şampiyon olan takımlara verilen şampiyonluk payının 20 kulübe eşit dağıtılmasını tartıştı. G.Saray dışında herkes kabul eti. Bu başvuru önünüze gelirse ne yaparsınız?



Bununla ilgili bazı kulüplerimizin bize resmi başvuruları oldu. Kulüpler Birliği'nde bu konu gündeme gelmiş. Ancak şampiyonluk yaşayan kulüplerden resmi bir başvuru almadık. Şampiyon olmuş kulüplerin de resmi bir başvurusu olursa değerlendirmeye alabiliriz... Çünkü şampiyonluk payının bölüştürülmesine, kendi payından verecek olan kulübün de razı olması lazım ki konu değerlendirilmeye alınabilsin.



"HAKEMLERİMİZİN ÜSTÜNDEKİ GÜVEN SORUNUNU ÇÖZDÜK"



Geçtiğimiz sezon hakemlerimiz yine çok eleştirildi. Adeta yerden yere vuruldular. Siz hep sahip çıktınız. Ligimiz, yeni MHK ile başlayacak. Neler söylersiniz? Hakemler üzerindeki tartışmalar biter mi?



Yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) seçimi öncesi, ince eleyip sık dokuduk. Hakemlerimizde 8 Mart olayı dolayısıyla güven problemi ve huzursuzluk vardı. Bu huzursuzluğun giderilmesi için büyük çaba sarf ettik. Hâlâ da sarf etmeye devam ediyoruz. Yeni MHK Başkanı ile önemli çalışmalar yapacağız. Hakem Akademisi eğitim kadrosunun geliştirilmesi için de çalışmalar yapacağız. Atamalar algoritma ile devam edecek. VAR kadrosuna 2 hakem daha eklendi. Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa VAR hakemi olarak devam edecek. VAR hakemleri de temsilciler de algoritma ile atanacak. Algoritmaya takımların istatistikleri de girilecek. Böylece maçların zorluk dereceleri ile ilgili veri de takımların güncel istatistikleri ile geliştirilecek. Hakemlerimiz için hataların minimum olduğu bir sezon diliyorum.