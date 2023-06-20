Mehmet Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili konuştu.



Mehmet Büyükekşi, "Özellikle Samsun'a lider geldik, lider dönüyoruz. Önümüzdeki maç Ermenistan'la Adana'da. 4 maçta 9 puan aldık. Yolu yarıladık. İnşallah aynı şekilde devam edersek büyük bir avantaj yakalamış durumdayız. Bugün çok güzel bir ambiyans vardı. Bütün seyirciler sonuna kadar desteklediler. Şanssız başladık, 2 golümüz geçersiz sayıldı. Bir penaltıyı değerlendiremedik. Ama sonu güzel oldu. Arda gerçekten çok güzel, jeneriklik bir gol attı. Bizim bu yaştaki yetenekleri akademiler kanalıyla bulup çıkarmamız gerekiyor. Bunları çıkarabilmek için de akademinin önemi ortaya çıkıyor. Arda'nı bir rol model olması gerekiyor ve şu anda da olmuş durumda. Bütün takımlarımızın bu akademi konusunda duyarlı olmasını istiyorum. Bunu başarabilirsek, biliyorsunuz Milli Takım Avrupa'nın en genç takımıydı, Arda'nın katılmasıyla daha da gençleşti. Bu kadar genç oyuncuların sayısını ne kadar çoğaltabilirsek, Milli Takım başarıdan başarıya koşacak. Oyuncularımıza güveniyoruz. Hocamız 6 puan aldı. Onu ve teknik ekibi tebrik ediyorum." diye konuştu.



Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Riga'ya giderken 2 maçtan sonra karar vereceğiz dedim. 2 maç güzel geçti. Letonya maçında öldük öldük dirildik ama bugün güzel performans gösterdik." dedi.



"Stefan Kuntz Eylül'de bizimle mi?" sorusuna Büyükekşi, "Perşembe günü genel kurulumuz var, bayramı geçelim ondan sonra kararı alacağız. Şu anda galibiyetin tadını yaşayalım. Hocamıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde cevap verdi.



