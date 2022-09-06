Mehmet Büyükekşi'den Josef için açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın kırmızı kartıyla ilgili konuştu.Beşiktaş'ın Ankaragücü maçında sahaya giren bir kişinin siyah beyazlı futbolculara yönelik saldırıda bulunması büyük yankı uyandırdı.Sahaya giren kişiye müdahale eden Josef de Souza'nın gördüğü kırmızı kartla ilgili Büyükekşi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "" sözlerini kullandı.Beşiktaş Kulübü maç sonrasında ve yaptığı açıklamalarla, kartın iptali için TFF'ye başvuracağını açıkladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gören Josef'in ceza alıp almayacağı veya çıkan kartın iptal edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.