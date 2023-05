Mehmet Büyükekşi'den 'Engelliler Haftası' mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj paylaştı.



Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında başkan Mehmet Büyükekşi, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın tüm sporcularımız ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için vesile olmasını, zihinlerdeki ön yargıları kaldırmak ve engelli bireylerin haklarını daha ileriye taşımak için toplumsal farkındalık oluşturmak adına fırsat olmasını temenni ediyorum. TFF olarak gösterdikleri müthiş azim ve mücadeleyle topluma örnek olan engelli sporcularımızın her zaman yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Futbolun ayırt etmeksizin 7'den 70'e herkese ulaştırılması ve futbol oynatma misyonumuz doğrultusunda 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi ve 'Futbol Aşkı Engel Tanımaz' sloganıyla 17 yıldır engelli futbolunun en büyük destekçilerinden biri olduk." ifadelerini kullandı.



TFF bünyesinde 2006 yılında Engelliler Koordinasyon Kurulunun kurulduğunu aktaran Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"FIFA ve UEFA'ya bağlı ülkeler arasında ilk ve tek olarak bu hizmeti sürdürmekteyiz. Kurulumuz; bedensel, işitme, görme engelli ve özel sporcular federasyonları ile iş birliği içinde 17 yıldır etkin çalışmalar, organizasyonlar yürütmektedir. TFF, her geçen yıl artan desteğinin yanı sıra, birçok alanda bu federasyonlarımızla stratejik ortaklık ve iş birliği yapmaktadır. TFF'nin iş birliği, sponsorluk, iletişim ortaklığı ve desteğinin ardından down sendromlular, işitme engelliler, sesi görenler (görme engelliler) ve ampute milli takımlarımız büyük bir ivme kazanmış, ay-yıldızlı armamızı göğüslerinde şerefle taşıyan engelli sporcularımız, azimli mücadeleleri ile uluslararası arenada benzersiz başarılara imza atmışlardır. Futbolcularımızın gösterdiği bu azim ve başarılar, engelli futbolunda 'En iyi ülke' olma iddiamızı kararlılıkla sürdürmemizde bizim için büyük bir motivasyon kaynağı, itici güç olmaktadır."



Başkan Büyükekşi, tüm çalışanlarıyla birlikte engelli sporcuların yanında yer almaya devam edeceklerini vurgularken, "Her geçen gün yükselen engelli futbolumuz, toplumumuzdan büyük ilgi, sevgi ve destek görüyor. Son olarak Ampute Milli Takımı'mız, ülkemizin ev sahipliğinde yapılan ve toplam 80 karşılaşmanın 76'sının Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'mizde oynandığı, 24 ülkeden 360 sporcunun katıldığı 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olarak büyük bir mutluluk, gurur yaşattı. Engelli futbolcularımızın, federasyonumuzun ve halkımızın da verdiği destekle bu başarılarına yenilerini ekleyeceğine yürekten inanıyorum. TFF olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımız ile iş birliği içerisinde olacağımızı ve kendilerine desteğimizin artarak süreceğini ifade etmekten onur duyuyorum. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımız ve sporcu kardeşlerimiz için Engelliler Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm engellilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ