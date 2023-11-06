Mehmet Büyükekşi'den basın toplantısı kararı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarın (salı) basın toplantısı düzenleyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Büyükekşi'den basın toplantısı kararı!
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06 Kasım 2023 21:27
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın toplantısı düzenleyecek.

Mehmet Büyükekşi'nin düzenleyeceği basın toplantısı salı (yarın) günü saat 12.30'da başlayacak.

Mehmet Büyükekşi'nin son dönemde kulüplerden ve yöneticilerden arka arkaya gelen özellikle hakemler ve MHK konusundaki açıklamalara cevap vermesi bekleniyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısı ve açıklamalarının tamamı Sporx'te olacak.

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