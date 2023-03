Mehmet Büyükekşi'den akademiler için görüşme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik Geliştirme Programı teknik sorumlularıyla bir araya geldi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türk futbolunda genç oyuncu gelişimini uluslararası standartlarda, sağlıklı, sürdürülebilir bir yapıya taşmak için harekete geçen federasyon; Başkan Mehmet Büyükekşi, TFF yöneticileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla yurt dışında çeşitli akademilerde incelemelerde bulunarak projenin startını vermişti.



Federasyon, ikinci adım olarak akademilerin geliştirilmesi konusunda eğitim ve denetim desteği almak üzere Double Pass firması ile anlaşma sağladı.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den toplam 21 kulübün gençlik geliştirme programı teknik sorumlularıyla bir araya gelerek şu ana kadar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve FGD Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or da hazır bulundu.



Toplantıda gençlik geliştirme programı teknik sorumluları, genç oyuncu gelişimi ile ilgili her konuda görüşlerini aktarma fırsatı buldu. Bunun yanında TFF yetkilileri tarafından konuklara çok yakında başlayacak akademilere yönelik eğitim projesiyle ilgili detaylı bilgi verildi.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede ülke futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıyan bir adım attıklarını söyledi.



Günümüz futbolunun ihtiyaçlarına uygun, her açıdan iyi eğitim veren akademilerin, Türkiye'nin futbolda marka ülkeler arasına girmesi için vazgeçilmez unsurlardan olduğunu vurgulayan Büyükekşi, başlattıkları projeyle kulüplerin üretken altyapılara kavuşmasını sağlayacaklarına inandığını dile getirdi.



Başkan Büyükekşi, toplantıya katılan gençlik geliştirme programı teknik sorumlularına katkılarından dolayı teşekkür etti.





