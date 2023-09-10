Mehmet Büyükekşi'den Abdullah Avcı açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili konuştu.



Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Büyükekşi, "Abdullah Avcı günler öncesinden planlanmış bir MHK konferansı için Riva'ya geldi. Konunun Milli Takım'la en ufak bir alakası yok. Kaldı ki şu an ne bir hoca arayışımız var ne de öyle bir görüşmemiz" ifadelerini kullandı.



Milli takımımızın Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı ve yerine Abdullah Avcı'nın getirileceği iddia ediliyordu.



STEFAN KUNZ'UN RAKAMLARI



Kuntz, Ağustos 2016'da uzun bir süre boyunca Almanya 21 yaş altı milli futbol takımıni yöneten Horst Hrubesch'in yerine milli takımın başına getirildi. Almanya U-21'e tarihindeki ikinci Almanya şampiyonluğunu yaşattı.



19 Eylül 2021'de Türkiye millî futbol takımı'nın başına geçti. Kuntz yönetimindeki ilk maçta Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Letonya, Cebelitarık, Karadağ maçlarını kazandı ve playoff turuna katıldı. Kuntz yönetimindeki milli takım, Playoff turunun yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenildi ve Dünya Kupası'na katılamadı.



Milli Takım ile toplamda 19 maça çıkan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.







