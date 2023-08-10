Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi için açıklama!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin talebi ve 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi için açıklama!
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10 Ağustos 2023 20:38
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 20:53
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Fenerbahçe'nin talebi ve 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda da önemli ifadeler kullandı.

Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz, bu karar çok önceden alınmış. Bizden çok önce. O zaman Türkiye'de 1959 yılından sonra Türkiye şampiyonası önce 1. Lig diye, sonra Süper Lig diye yapılmış ve şampiyonlar olmuş. Fenerbahçe'nin talebi bizim yönetimden daha önce. Evet desek, başka bir problem var. Daha çok önceden yapılmış bir talimat var. Hayır desek, onu da tam bilmiyoruz. Onun için bir komisyon kurma kararı aldık. Bu komisyonda kimler olacak, ne yapacak, nasıl bir komisyon olacak şu anda araştırıyoruz." dedi.

Mehmet Büyükekşi, ayrıca, "Biz bilemiyoruz şu anda. Herhangi bir polemik yaratmaya da gerek yok. Biz de bir komisyona gönderelim dedik. Bunun için de kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasını istemiyoruz. Bunun bir süresi yok, ne zaman sonuçlanırsa bize gelecek. Bize gelen görüşe göre inceleyeceğiz. Şu anda bu konuda olumlu, olumsuz bir fikrimiz yok. Bu konuyu daha fazla uzatmaya da gerek yok." sözlerini sarf etti.

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