Mehmet Büyükekşi: 'Bundan sonraki hedef Almanya'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhuriyetin 100'üncü yılında iki Avrupa Şampiyonası'nı garantilemiş olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Maçın ardından TRT'ye konuşan Mehmet Büyükekşi "Çok mutluyuz, çok şükür! Cumhurbaşkanımız aradı ve tüm takımı tebrik etti. EURO 2024'te hedef başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha yükseklere gitmek. Geçici değil, sürdürülebilir başarılar istiyoruz. Bunun için çok çalışmalıyız. Rehavete kapılmamalıyız. Üç günden beri uyarıyoruz 'Aman hocam, okyanusu geçip, denizde boğulmayalım' diye. Çok şükür." dedi.
Basın mensuplarına sürdürülebilir bir başarı istediklerini vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:
"Geçici başarılar istemiyoruz. Bundan sonraki hedef artık Almanya. Orada başarılı olup gruplardan çıkabilmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın çok büyük desteği var. EURO 2032'yi düzenleme yetkisi almamızda yapılan 38 stat, yollar, köprüler, havaalanları ve konaklama tesislerinin etkisi büyük. İtalyanlarla yaptığım röportajlarda hep şunu sordular, 'Siz hazırsınız, biz hazır değiliz. Yetiştirebilecek miyiz?' Biz de bundan son derece mutluyuz. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte görürüz."
- "Konya bize uğurlu geliyor"
Büyükekşi, Konyalı taraftarlara da teşekkür ederek muhteşem bir atmosfer oluşturduklarını aktardı.
Türkiye'nin en büyük başarıları hak ettiğini anlatan Büyükekşi, "Futbolcularımız bana, 'Başkanım maçı lütfen Konya'da yapalım. Konya bize uğurlu geliyor.' demişti. Gerçekten uğurlu geldi. Türk milletine bu galibiyetler hayırlı uğurlu olsun. Bugün Cumhurbaşkanı'mız da hem kendisi, hem ailesi, hem de Türk milleti adına bütün takımı ve teknik heyeti tebrik etti. Bu bir ekip işi. Takımı eğer iyi kurarsak, başarılarımızın devam edecek."
Maçın ardından TRT'ye konuşan Mehmet Büyükekşi "Çok mutluyuz, çok şükür! Cumhurbaşkanımız aradı ve tüm takımı tebrik etti. EURO 2024'te hedef başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha yükseklere gitmek. Geçici değil, sürdürülebilir başarılar istiyoruz. Bunun için çok çalışmalıyız. Rehavete kapılmamalıyız. Üç günden beri uyarıyoruz 'Aman hocam, okyanusu geçip, denizde boğulmayalım' diye. Çok şükür." dedi.
Basın mensuplarına sürdürülebilir bir başarı istediklerini vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:
"Geçici başarılar istemiyoruz. Bundan sonraki hedef artık Almanya. Orada başarılı olup gruplardan çıkabilmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın çok büyük desteği var. EURO 2032'yi düzenleme yetkisi almamızda yapılan 38 stat, yollar, köprüler, havaalanları ve konaklama tesislerinin etkisi büyük. İtalyanlarla yaptığım röportajlarda hep şunu sordular, 'Siz hazırsınız, biz hazır değiliz. Yetiştirebilecek miyiz?' Biz de bundan son derece mutluyuz. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte görürüz."
- "Konya bize uğurlu geliyor"
Büyükekşi, Konyalı taraftarlara da teşekkür ederek muhteşem bir atmosfer oluşturduklarını aktardı.
Türkiye'nin en büyük başarıları hak ettiğini anlatan Büyükekşi, "Futbolcularımız bana, 'Başkanım maçı lütfen Konya'da yapalım. Konya bize uğurlu geliyor.' demişti. Gerçekten uğurlu geldi. Türk milletine bu galibiyetler hayırlı uğurlu olsun. Bugün Cumhurbaşkanı'mız da hem kendisi, hem ailesi, hem de Türk milleti adına bütün takımı ve teknik heyeti tebrik etti. Bu bir ekip işi. Takımı eğer iyi kurarsak, başarılarımızın devam edecek."