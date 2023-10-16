Mehmet Büyükekşi: 'Bundan sonraki hedef Almanya'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhuriyetin 100'üncü yılında iki Avrupa Şampiyonası'nı garantilemiş olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.Maçın ardından TRT'ye konuşan Mehmet Büyükekşidedi."Geçici başarılar istemiyoruz. Bundan sonraki hedef artık Almanya. Orada başarılı olup gruplardan çıkabilmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın çok büyük desteği var. EURO 2032'yi düzenleme yetkisi almamızda yapılan 38 stat, yollar, köprüler, havaalanları ve konaklama tesislerinin etkisi büyük. İtalyanlarla yaptığım röportajlarda hep şunu sordular, 'Siz hazırsınız, biz hazır değiliz. Yetiştirebilecek miyiz?' Biz de bundan son derece mutluyuz. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte görürüz."Büyükekşi, Konyalı taraftarlara da teşekkür ederek muhteşem bir atmosfer oluşturduklarını aktardı.Türkiye'nin en büyük başarıları hak ettiğini anlatan Büyükekşi,