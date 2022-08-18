Mehmet Büyükekşi: 'Bu düzen böyle yürümez'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'nın dün yapılan genel kurulunda ilginç diyaloglar oldu.



Vakfın genel kurulunda, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetimden İbrahim Burkay, Yusuf Günay ve Murat Aksu ile birlikte Ali Dürüst, Lütfi Arıboğan, Mekki Başak, Taner Aykın, Süheyl Önen, Bayram Yağcı ve Selami Özdemir gibi futbol camiasının yakından tanıdığı isimler yer aldı. Genel kurul öncesinde hazirun yemekte buluşurken, son dönemdeki futbol gündemi konuştu.



"BU DÜZEN BÖYLE YÜRÜMEZ"



Özellikle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, TFF'yi ziyareti ile ilgili görüşlerini aktaran Büyükekşi, bu konuda sıkıntısını dile getirdi. Çebi'ye, "Kendinizi benim yerine koyun" dediğini anlatan TFF Başkanı, bu sırada Beşiktaş Başkanı'nın içeride başka, dışarıda başka konuşmak zorunda olduğunu ima ettiğini dile getirdi. 4 büyüklere dayalı düzenden rahatsızlığını da seslendiren Mehmet Büyükekşi, "İki aydır yaptıklarımız konuşulmuyor. Lig başlayalı iki hafta oldu, bize geliyorlar" diye sitemini paylaştı. Büyükekşi burada, "Bu düzen böyle yürümez" diyerek, kendisinin hiç bir beklentisi bulunmadığını, sistemin en iyiye kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediği de ifade edildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ayrıca, Beşiktaş'ın ziyaretinin ardından Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın da aradığını, Hurma'nın, hafta sonunda siyah-beyazlılarla yapacakları maç öncesinde hakemlerin etki altına alındığını söylediğini belirtti.Yemeğin ardından vakıf yönetim kurulu seçildi.











