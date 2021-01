Mehmet Büyükekşi: 'Başarının sırrı ekip işi'

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kayserispor karşısında futbolcuların sahaya karakterlerini koyduklarını ve takım olarak güçlerini bir kez daha ispatladıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, oyuncularını tebrik etti.



"KAYSERİSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Beklenmeyen bir süreç yaşadıklarını ve bu doğrultuda Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın öneminin de arttığını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Geçtiğimiz hafta oynadığımız Sivasspor maçının ardından yaşanan talihsiz olaylardan dolayı hocamız Sumudica ile yollarımızı ayırmıştık. Kısa süre içerisinde takımımızın bu yaşanılan olayların dışında tutarak, sadece futbollarına konsantre olması yönünde çalışmalar yaptık. Kendileri de bu karşılaşmada futbolculuk yeteneklerinden ziyade karakterleriyle mücadele ettiler. Zorlu bir rakibe karşı üstün bir mücadele göstererek haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Antrenörümüz Erdal Güneş'e de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor. Yaklaşık dört yıldır antrenörlük görevinde bulunuyor ve en zorlu zamanlarda bile elini hep taşın altına koydu. Onun da bu galibiyette payı yüksektir, kendisine de teşekkür ederim. Ligde üst sıralardan bu galibiyetle birlikte kopmadık ve zirve yarışımızı sürdürmeyi başardık." dedi.



"BAŞARININ EKİP İŞİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Kulüplerde bir başarı varsa bu asla yalnızca futbolcuların, teknik heyetin veya yönetimin başarısı olarak gösterilemeyeceğini belirten Mehmet Büyükekşi, "Futbolda başarıyı sağlayan en önemli etkenlerden birisi de aile olabilmektir. Beklenmedik bir şekilde yollarımızı ayırdığımız Marius Sumudica'nın takımımıza çok büyük katkıları oldu. Kendisi de yaptığı son basın toplantısında başarının asla sadece kişilere bağlı olmayacağını dile getirerek önemli bir mesaj verdi. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerek Sumudica gerekse de teknik heyetiyle önemli işlere imza atıldı, yönetimimiz de her zaman kendisine destek verdi. Sonuca baktığımız zaman önemli bir takım olmayı başardık, bunun hikayesi de birlik beraberlikten geçiyordu. Şuan takımımızda aile ortamı devam ediyor, bu da hem sahada hem de saha dışında çok net şekilde gözlemlenebiliyor. Bu ortamın sürmesi adına tüm fedakarlıkları yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"RİZE DEPLASMANINA DA GALİBİYET İÇİN GİDECEĞİZ"

Süper Lig'in yirminci haftasında oynayacakları Çaykur Rizespor karşılaşmasına da galibiyet parolasıyla gideceklerini belirten Mehmet Büyükekşi, "Ligde hiçbir maçın kolay olmadığının bilincindeyiz. Çaykur Rizespor'da ülkemizin önemli camiaları arasında yer alıyor ve onlara da saygı duyuyoruz. Amacımız bu karşılaşmada da galibiyet alarak taraftarlarımızı sevindirebilmek. Oyuncularımıza da teknik heyetimize de gönülden güveniyoruz. Bu zorlu deplasmana da galibiyet için gideceğiz, ümit ediyorum iyi gidişatımızı sürdürmeyi başarırız" dedi.



"TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Pandemi dolayısıyla zirve yarışında taraftarlarından yoksun olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Şuana kadar gösterdiğimiz performansla her zaman ilk 5 sıra içerisinde olmayı başardık. Tarihi bir başarı hikayesi yaşıyoruz ve her maçtan sonra "keşke taraftarlarımızla olsaydık" diye hayal kuruyorum. Böylesine önemli bir gidişat yakalamışken onların yanımızda olmaması bizler için üzücü bir durum. Elbette içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle biraz ayrı kaldık ancak en kısa sürede de onları yeniden stadyumlarda göreceğimize inanıyorum. Dualarıyla ve destekleriyle yanımızda olan tüm taraftarlarımızı mutlu etmeyi sürdüreceğiz. Onlar bizler için çok kıymetli, inşallah gurur duydukları bu takımı daha iyi yerlerde görecekler" diyerek sözlerini noktaladı.



