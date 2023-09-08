Mehmet Büyükekşi: "Artık 'Bizim Çocuklar' sloganı değişecek"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım ile özdeşleşmiş "Bizim Çocuklar" sloganının değişeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Büyükekşi: 'Artık 'Bizim Çocuklar' sloganı değişecek'
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08 Eylül 2023 17:49
Son güncelleme 08 Eylül 2023 18:10
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım hakkındaki yenilikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"YENİ SLOGAN BULUNACAK"

"Bizim Çocuklar" sloganının değişeceğini söyleyen Büyükekşi, "Bizim Çocuklar mottosunu değiştireceğiz. Yeni bir motto arayışımız var. Ayrıca Milli Takıma yeni bir marş hazırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın EURO2020 Elemeleri'nde gösterdiği başarılı performansın ardından "Bizim Çocuklar" sloganı ortaya çıkmıştı.

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