Mehmet Büyükekşi: ''Almanya maçı geleceğin provası''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımın Galler ile oynayacağı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmet Büyükekşi: ''Almanya maçı geleceğin provası''
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19 Kasım 2023 21:59
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler'e lider geldiklerini ve lider dönmek istediklerini söyledi.

Milli takımın Galler'in başkenti Cardiff'e gelişi sırasında havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Büyükekşi, "Her şey çok güzel. Özellikle Almanya maçından sonra çok heyecanlı, gururlu ve mutluyuz. Hedefimiz bundan sonra Galler maçı. Galler'e lider geldik, lider dönmek istiyoruz. Grubumuzun son maçı. Almanya'da 2 Aralık'ta Hamburg'da kura çekimi var. Orada güzel bir kura çekip, önce hedefimiz gruplardan çıkmak daha sonra da daha ileriye gidebilmek." ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, Galler'in Ermenistan'la berabere kalarak iddiasını kaybetmesinin hatırlatılması üzerine ise, "Maç maçtır. En iyi 3.'lerin de gitme hakkı var. Biz hocamızla konuştuk, Almanya'da son derece güzel bir oyun sergiledik, lider bitirebilmek için aynısını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın çok genç ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Başkan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana söylüyoruz, bizim için hedef 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak değil, daha iyi neticeler almak. Almanya maçı bunun ilk provası oldu. Biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'na gelen takımlar hep gruplarında birinci, ikinci olan başarılı takımlar. Orada da hep güçlü rakiplerle oynayacağız. Onlara karşı kazanmak son derece önemli bu da onun ilk provası oldu."

 
 
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