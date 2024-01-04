Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşım ile Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermeye gideceğini duyurdu.Çakar paylaşımında, "Bugün öğleden sonra Çağlayan adliyesine ifade vermeye gidiyorum. Mehmet Büyükekşi, kendisine 'çifte bylockçu dediğim için şikayet etmiş" ifadelerini kullandı.Çakar tweetini alıntılayarak şu ifadelere yer verdi: "O ufak vizyonu ile Türk yargısını ve RTÜK'ü bir yıldırma aracı olarak kullandığını sanan, ağır beceriksizliği sayesinde ülkemizi Suudi Arabistan'la krize sokan, hakemin darbı sonrasında "yeteeeer" repliğiyle yeteneksiz komedyenler listesinde ilk sıraya yerleşen TFF sözde başkanı Büyükekşi ile mücadelem devam edecektir… Kamuoyuna saygılarımla duyurulur…"