Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir süre kala yabancı kuralının değişeceği yönündeki iddialara, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yanıt geldi.
"KURAL DEĞİŞMEYECEK"
Sabah Gazetesi'nden Murat Özbostan'ın "Sayın Başkan, Süper Lig'de yabancı sayısının değişeceği ve 9+2 olacağına dair iddialar var. TFF'nin gündeminde böyle bir şey bulunuyor mu?" sorusunu yanıtlayan Büyükekşi, "Kesinlikle böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Sezon başında TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılan görüşmelerin ardından yabancı kuralının 8+3 olarak devam etmesine karar verilmişti.
"KURAL DEĞİŞMEYECEK"
Sabah Gazetesi'nden Murat Özbostan'ın "Sayın Başkan, Süper Lig'de yabancı sayısının değişeceği ve 9+2 olacağına dair iddialar var. TFF'nin gündeminde böyle bir şey bulunuyor mu?" sorusunu yanıtlayan Büyükekşi, "Kesinlikle böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Sezon başında TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılan görüşmelerin ardından yabancı kuralının 8+3 olarak devam etmesine karar verilmişti.