Mehmet Birinci: 'Transfer tahtası kapalı, işimiz zor'

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, transfer tahtasının kapalı olmasıyla işlerinin daha da zorlaştığını söyledi.



Birinci, maçla ilgili değerlendirmeye başlamadan önce dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerle ilgili başsağlığında bulunarak, "Öncelikle dün hain saldırıda şehit olan askerlerimizin Allah mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Bu tip şeyler olunca maçları kazanmamız ya da kaybetmemiz umrumuzda değil. İnşallah devletimiz bunların üstesinden gelecek." ifadelerini kullandı.



Genç bir takım olduklarına ve transfer yapamamalarına vurgu yapan Birinci, "Öncelikle hakem arkadaşı tebrik ediyorum, güzel bir maç yönetti. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Bizim durumumuz belli , devre arasında eğer transfer tahtasını açamazsak işimiz biraz zorlaşacak. Takıma ilk geldiğimde yabancı arkadaşlar da vardı ve rahatlıkla 11 çıkarabiliyorduk. Ancak yabancı arkadaşlarımız ayrılınca ve sakatlıklar da olunca biz tamamen genç ve acemi bir takım gibi olduk. Transfer tahtasını eğer açamazsak terimizin son damlasına kadar savaşacağız, ancak bu durum gücümüz yettiği kadar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.





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