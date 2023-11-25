Mehmet Birinci: "Biz bu ligde kalacağız"

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci kaybettikleri Kocaelispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmet Birinci: 'Biz bu ligde kalacağız'
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25 Kasım 2023 23:53
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Kocaelispor'a 4-1 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Birinci, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanan rakip takımı tebrik etti.

Giresunspor'un kadrosunun yeteri kadar iyi olmadığını belirten Birinci, "Gücümüz bu kadar, yedek kulübesinde oturan arkadaşlarımızın herhalde yaş ortalaması 17, antrenmanda bile korkarak antrenman yapıyoruz bir tanesi bile sakatlanmasın diye. Çünkü gücümüz yok, kadromuz eksik, transfer tahtamız kapalı biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gelecek maçlara odaklanacaklarını vurgulayan Birinci, "Önümüzde iki tane zirveye oynayan takımla maçımız var, zor geçecek. Kimse endişelenmesin, bu takım, bu çocuklar bu ligde kalmak için her şeylerini veriyorlar, inşallah bu ligde kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

 

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