Mehmet Baykan'dan milli tekvandoculara ziyaret

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Avrupa şampiyonalarına hazırlanan Kadın Tekvando Milli Takımı ve Para Tekvando Milli Takımı'nın Konya'daki kampını ziyaret etti.



Milli takımlar, İngiltere'nin Manchester kentinde 19-22 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.



Para tekvando ve kadın tekvando takımları Konya'da, erkek tekvandocular ise İzmir'de kampta bulunuyor.



Mehmet Baykan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, şampiyona hazırlıklarını sürdüren milli takım sporcularıyla bir araya geldi.



Sporculara ve teknik ekibe başarılar dileyen ve sohbet eden heyet, milli takımlar teknik direktörü Ali Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.





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