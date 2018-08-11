Mehmet Aytekin: ''Altyapı oyuncularımızdan onur duyduk''

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Aytekin, dün sahalarında oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Adana Demirspor maçına ilişkin, genç oyuncuların ortaya koyduğu performansın kendilerini onurlandırdığını kaydetti.Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige 16 yeni transfer yapıp, iki kamp dönemi geçirerek çok iyi hazırlandıklarını söyledi.Kulübün borçları nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini anlatan başkan Aytekin, bu nedenle 16 yeni transfere lisans da çıkaramadıklarını belirterek, şunları söyledi:"Dün akşam sahamızda ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u ağırladık. Lisans sorunu nedeniyle de maça altyapı oyuncularıyla çıktık. Maalesef yenildik. Maça çıkıp aslanlar gibi mücadele eden altyapı oyuncularımızla onur duyduk. Genç oyuncularımızın gösterdiği performans göğsümüzü kabarttı. Ayrıca maça gelerek takımlarını destekleyen gerçek taraftarlara da teşekkür ediyoruz."Lisans sorununu çözmek için çalıştıklarını belirten Aytekin, önlerindeki maçlara tam kadro çıkabilmek için Kardemir Karabükspor'u seven herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.