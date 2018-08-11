  •  
    Ve Orman'a gönderme! "Güneş, Kasım'da yolcu"
  •  
    G.Saray taraftarından "Akbaba" tezahüratları!
  •  
    "Başkası onu beğenmez ama ben beğeniyorum"
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Türkiye için yeni rekor! Bonservis kralı 15 isim

Mehmet Aytekin: ''Altyapı oyuncularımızdan onur duyduk''

Adana Demirspor maçına genç bir kadro ile çıkan Kardemir Karabükspor'da başkan Mehmet Aytekin, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Mehmet Aytekin: ''Altyapı oyuncularımızdan onur duyduk''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2018 17:50
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Aytekin, dün sahalarında oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Adana Demirspor maçına ilişkin, genç oyuncuların ortaya koyduğu performansın kendilerini onurlandırdığını kaydetti.

Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige 16 yeni transfer yapıp, iki kamp dönemi geçirerek çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Kulübün borçları nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini anlatan başkan Aytekin, bu nedenle 16 yeni transfere lisans da çıkaramadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Dün akşam sahamızda ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u ağırladık. Lisans sorunu nedeniyle de maça altyapı oyuncularıyla çıktık. Maalesef yenildik. Maça çıkıp aslanlar gibi mücadele eden altyapı oyuncularımızla onur duyduk. Genç oyuncularımızın gösterdiği performans göğsümüzü kabarttı. Ayrıca maça gelerek takımlarını destekleyen gerçek taraftarlara da teşekkür ediyoruz."

Lisans sorununu çözmek için çalıştıklarını belirten Aytekin, önlerindeki maçlara tam kadro çıkabilmek için Kardemir Karabükspor'u seven herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için