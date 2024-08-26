Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, 2-0 geriye düştükleri maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, Hatayspor karşısında zor bir maç oynadıklarını belirtti.Mücadelenin ilk yarısında yaptıkları hatalarla devre arasına 2-0 geride girdiklerini ifade eden Aurelio, şu değerlendirmeyi yaptı: