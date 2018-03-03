Mehmet Aslantuğ kimdir kaç yaşındadır? Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ itirafı

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Hülya Avşar, bu haftaki konuğu Mehmet Aslantuğ'a pişmanlığını dile getirdi. Avşar kızı, Aslantuğ'a "Ben seni nasıl kaçırmışım." dedi.25 Eylül 1961 tarihinde, çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak, Samsun'da dünyaya geldi. Lise'nin sonuna kadar eğitimini Samsun'da sürdürdü.Oyunculuğa, öğrencilik yıllarında tiyatro ile başladı. Üniversite eğitimini sürdürdüğü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü oyunculuk sevdası nedeniyle bıraktı ve profösyonel olarak oyunculuk hayatına atılmış oldu.1992 yılında kendi yapım şirketini kurdu. 1996'da kendisi gibi oyuncu olan Arzum Onan'la evlendi. Özel televizyon kanalları için seri dramalar hazırladı, yapımcı ve oyuncu olarak çalıştı.1997 - 1999 yılları arasında oynadığı Sıcak Saatler adlı dizi ile ününü pekiştirdi. 2003 yılında Atv'de yayınlanmaya başlanan Bir İstanbul Masalı adlı dizide Selim Arhan rolü ile karşımıza çıktı.2003 yılından dizinin sona erdiği 2005 yılına kadar Bir İstanbul Masalı'nda oynayan Aslantuğ, 2009 yılında, Hanımın Çiftliği adlı dizi ile ekran karşısına geri döndü. Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan edebi eserinden uyarlanan dizide Aslantuğ, Muzaffer Bey karakterini oynamaktadır.2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Kenan Korhan karakterini canlandırdı.2015 yılının Ekim ayında Fransa'da çekimlerinin başlaması planlanan ve Meryem Uzerli, Murat Yıldırım ve Mehmet Aslantuğ'un başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Taylan Biraderler'lerin yaptığı "Gecenin Kraliçesi" adlı dizinin adı ilk önce "Cesaret" olarak, sonra da "Aşkın Kokusu" olarak duyurulmuşken son olarak "Gecenin Kraliçesi" olarak değiştirildi. Daha dizi yayınlanmaya başlamadan Mehmet Aslantuğ'un diziden ayrıldığı duyuruldu.Kendisi gibi oyuncu olan eşi Arzum Onan'la 1996 yılından beri evli olan Mehmet Aslantuğ'un Can adında bir oğlu vardır.Kazandığı Ödüller:1990-1994-1997-2004; Altın Kelebek1992-1993-1994; Altın Portakal1994; Altın Koza1995; Çağdaş Sinema Oyuncuları1998; Altın ObjektifFilmleri ve Dizileri :Yönetmen :2009 - Aşkın İkinci Yarısı (Sinema Filmi)1998 - Sıcak Saatler (TV Dizisi)Senaryo :2009 - Aşkın İkinci Yarısı (Sinema Filmi)Oyuncu :2015 - Gecenin Kraliçesi (Aziz) (TV Dizisi)2015 - Racon: Ailem İçin (Kenan Korhan) (TV Dizisi)2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Adnan Menderes) (TV Dizisi)2012 - Veda (Mehmet Reşat) (TV Dizisi)2012 - Göç Zamanı (TV Dizisi)2011 - Canım Babam (Kerem) (TV Dizisi)2009 - Hanımın Çiftliği (Muzaffer) (TV Dizisi)2009 - Aşkın İkinci Yarısı (Arif) (Sinema Filmi)2003 - Bir İstanbul Masalı (Selim Arhan) (TV Dizisi)2001 - Hırsız (Adil Alemdar) (TV Dizisi)2000 - Merdoğlu (Ömer Merdoğlu) (TV Dizisi)1998 - Sıcak Saatler (Sedat Yalçın) (TV Dizisi)1997 - Yeni Bir Yıldız (Yalçın Oran) (TV Filmi)1997 - Akrebin Yolculuğu (Kerem Usta) (Sinema Filmi)1996 - Kurtuluş (Yüzbaşı Fazıl) (TV Dizisi)1995 - İz Peşinde (TV Dizisi)1995 - Bir Kadının Anatomisi (Sinema Filmi)1994 - Yengeç Sepeti (Sinema Filmi)1994 - Gerilla (Gerilla Mehmet) (TV Filmi)1993 - Yalancı (Ali) (TV Filmi)1993 - Barışta Savaşanlar (TV Dizisi)1992 - Kopuk Dünyalar (Kasap Mehmet) (TV Dizisi)1992 - Kapıları Açmak (Sinema Filmi)1991 - Karayar Köprüsü (TV Filmi)1990 - Vurguna İnmek (Rıza) (TV Dizisi)1990 - Vurguna İnmek (Rıza) (TV Dizisi)1990 - Başka Olur Ağaların Düğünü (Doktor Murat) (TV Dizisi)1989 - İz Peşinde (Tuncer) (TV Dizisi)1987 - Sevgi Dünyası (Video)1987 - Belene (Ahmet Öğretmen) (TV Dizisi) (4 Bölüm)1987 - Ateşböceği (Yılmaz) (Sinema Filmi)1986 - Gün Doğmadan (Tahir) (Sinema Filmi)1985 - Akrep Burcu (Sinema Filmi)31 Ekim 1973 yılında Ankara'da, Memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara, Orta ve Liseyi İstanbul'da tamamladı. Endüstri Meslek Lisesi, Yapı Ressamlığı bölümünden mezun oldu. 1992 Yılında Gaye Sökmen Ajans da Mankenlik ve Modelliğe başladı.1993 yılı Nisan'ında 'Mıss Turkey' yarışmasında 'Türkiye Güzeli', aynı yılın Temmuz ayında 'Mıss Europe' yarışmasında 'Avrupa Güzeli' seçildi.1996 yılında Aktör Mehmet Aslantuğ'la evlendi. Önemli bir reklam kampanyasıyla üç yıl sonra kamera karşısına geçti.1997 yılında dört yıl sürecek yoğun tempolu bir Televizyon dizisi (Sıcak Saatler) için çalışmaya başladı.Bu tarihten itibaren, genellikle kamu yararına gerçekleştirilen özel defilelerde modellik yapmakta olan Arzum Onan, sanatçı Mehmet Aslantuğ ile evli ve Can adında bir oğlu var.FİLM ve TV DRAMALARIYeni Bir Yıldız Film 1996Sıcak Saatler Drama 1997-1998-1999-2000Aşk ve Hüzün Drama 2000MerdoluZeybek Ateşi Drama 2002 Kaynak: Mehmet Aslantuğ Kimdir | Eşi Arzum Ozan Nereli, Kaç Yaşında