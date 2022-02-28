Mehmet Altıparmak: 'Üç puanı son saniyede kaçırdık'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mehmet Altıparmak, maçın sonunda yaptığı açıklamada, üç puanı ellerinden kaçırdıklarını belirtti.



Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok üzgünüz çünkü son saniyede kaçırdığımız 3 puan var. Maçın yüzde doksanlık bölümü istediğimiz şekilde geçti. Golü bulduktan sonra 2'yi bulabilecek pozisyonlarımız da vardı ama atamadık. Takımım sonuna kadar mücadele etti ve kazanmak için elinden geleni yaptı, onları kutluyorum." şeklinde konuştu.





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