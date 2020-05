Mehmet Altıparmak: 'Tüm isteğimiz ligin oynanması yönündeydi'

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen ancak 12 Haziran'da yeniden başlayacak TFF 1. Lig'i oynayarak tamamlamak istediklerini söyledi.TFF 1. Lig'de 28. haftayı 53 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde lider kapatan Hatayspor'un tecrübeli teknik direktörü, video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamada bulundu.Ligde zirvede yer almalarına rağmen tescil edilme ihtimalini değil kalan 6 haftayı oynamak istediklerini belirten Altıparmak, "Şu anda lideriz. Tescillenirse şampiyon olacaktık ama biz böyle bir şampiyonluğu istemediğimizi her yerde deklare ettik. Şu anda 6-7 puan öndeyiz ama hiçbir şaibenin, konuşmanın altında kalmadan sahada şampiyon olmak istiyorduk. Tüm isteğimiz ligin oynanması yönündeydi. Tek şartımız sağlıklı bir ortamda oynanmasıydı. Çünkü ne şampiyonluk ne de diğer şeyler insan hayatından değerli değil. Yönetimimizle yaptığımız istişarelerde lider olmamıza rağmen oynayarak şampiyon olma düşüncesinde birleştik." diye konuştu.Koronavirüs sürecinin olağanüstü bir süreç olduğunu aktaran Altıparmak, "Hiçkimsenin beklemediği ve bilmediğimiz bir durum. Daha önce başımıza bu tür şeyler geldi ama bu kadar büyüğünü hiç yaşamadığımız için ne önlem alacağımızı, ne yapacağımızı hiçbirimiz bilmiyorduk. Ondan dolayı başlangıçta bir sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntı sürecinde de vaka sayıları arttı. Bu süreç bana göre Türkiye'de çok iyi bir şekilde yürütüldü. Önlemler alındıktan sonra düşüş yaşandı." ifadelerini kullandı."Biz, 1-1,5 aylık bir süredir evdeyiz. Hiç bu kadar evde kalmamıştık. Duvarlar insanın üzerine geliyor ama bunu fırsata çevirdim. Ailelerimizle sürekli bir arada olabilen insanlar değiliz. Beraber olmamız, bütün günü birlikte geçirmemiz, benim adıma iyi oldu. Ayrıca bu dönemi oyuncu ve geçmiş maçları izleme ile bundan sonra karşılaşacağımız rakiplerin analizi konusunda da verimli kullandığımı düşünüyorum. Birkaç gün önce antrenmanlara başladık. Takımımız testten geçti. Çok şükür test sonuçlarının hepsi negatif çıktı. Kulübümüzde herhangi bir problem yok."Hatayspor'da şubat ayının ortalarında göreve gelen Mehmet Altıparmak, oyuncu grubunun karakterli ve başarıya aç olduğunu söyledi."Bazen antrenör şansı oluyor. Futbolculukları zaten iyi ama aynı zamanda çok karakterli bir gruba denk geldim. Oyuncularımın hepsi başarıya çok aç. Hepsi şampiyon olmak için büyük bir mücadele gösteriyor. Geldikten sonra ufak tefek dokunuşlar yaptık. Bizden önceki Bayram Toysal hoca da güzel şeyler yapmış. Bayrağı biz devraldık, sistemle alakalı birkaç değişiklik yaptık. Zaten kadro kalitesi iyi ve istediklerimiz de oturunca şu ana kadar her şey iyi gitti. Ligde bitime 6 maç var. Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. Şu anda rakiplerimizin 6 puan önündeyiz. Çok önemli bir avantajımız var. Tek amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunun için de aynı ciddiyetle antrenmanlara devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda da o şampiyonluğu yakalayacağız."Haziran ve temmuz aylarında Hatay'daki sıcaklığın sorun oluşturup oluşturmayacağının sorulması üzerine Altıparmak, "Tek dezavantajımız stadımızda ışıklandırmamızın olmaması. Mümkün olduğunca gündüz oynanabilecek en geç saatte maçımızı oynarız. Çok sıcak var. Hatay'ın tek avantajı sürekli rüzgar olması. Şu anda hava sıcaklığı 26 derece ama dışarıda rüzgar var. Bu durum bizim için iyi oluyor. Antrenman sahamızdaki şartlarımız çok iyi ama bir ay sonra bu şartlar ağırlaşacak. İçeride sadece 3 maçımız var. Diğer 3 maçı dışarıda oynayacağız. Bu bizim için bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.Bordo-beyazlı takımın teknik direktörü, idealleri olan bir çalıştırıcı olduğunu vurgulayarak çalıştırdığı takımlarda iz bıraktığını söyledi."İdealleri olan bir teknik adamım. Çalışmak, araştırmak, oyuncu yetiştirmek benim için önemli. Gittiğim her kulüpte yıllardır oradaymışım gibi çalışırım. Kulübün her şeyi ile ilgilenirim. Bütün kulüplerde bir kalıcı eserim vardır. Ya fitness salonunda ya havuzunda ya da herhangi ekstra bir şeyin içinde katkımız vardır. Hem yarışan hem de kulübün seviyesini yükselten hocalardanım. Ülkenin şartlarını herkes biliyor. Arkanızda birileri olmadan biryerlere gelemeyeceğini herkes biliyor. Şu ana kadar Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan hocalardanım. Üst taraftaki hocaların şampiyonlukları yok. Alt liglerde çalışmamış çok hoca var. Avantajları üç büyük takımda futbol oynamaları. Futbolculukla antrenörlük farkı şeyler. İyi futbolcudan iyi antrenör olacak diye bir şey yok."Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Mehmet Altıparmak, "Bu işte çok emek harcamak, gönül vermek, araştırmak, hiç durmadan kendini güncellemen lazım. Hepsini yapmaya çalışan, çok mücadele eden birisiyim. Dört sene önce TFF 1. Lig'deki takımlar bizim ismimizi duyduğunda 'Olur mu acaba? Kaldırabilir mi?' diyorlardı. Şu anda bu ligde aranan ilk hoca olduk. İnşallah Süper Lig zamanımız geldi. Hatayspor ile şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağız. Bu yaptığımız işleri orada da yapmaya başlayacağız. Hep 'Bu ligin hocası' ifadesi kullanılıyor ama böyle bir şey yok. Burada top yuvarlak da Süper Lig'de dörtgen mi? Oradaki hocaların yaptığını, belki fazlasını burada yapıyoruz. Daha fazla çalışıp daha fazla üretiyoruz." şeklinde görüş belirtti.Altıparmak, alt liglerden çıkan teknik direktörlere sabredilmesi gerektiğini anlatarak, "Yöneticiler ve davranışları önemli. 3-4 maç kötü gittiğinde 'Bu hoca ile olmuyor' düşüncesi oluşuyor. Sosyal medya, menajerler ve basın mensupları, olmayan olayları olmuş gibi veya çok kötü gibi gösterip bir sirkülasyona sokuyorlar. Bu benim için 5 hafta, diğer hocalar için 10 hafta oluyor. Bu isimle alakalı. Ülkemizde isimlere meraklı çok insan var. Sezon bittiğinde Süper Lig'den 3 takım küme düşüyor. O takımların da hocası var. Onlar hiçbir zaman kötü hoca olmuyor. Bizler biraz başarısız olduğumuzda 'Bu ligin hocası değil.' diyorlar." ifadelerini kullandı.En büyük hedefinin A Milli Takım'ı çalıştırmak olduğunu vurgulayan Mehmet Altıparmak, "Kendi kişisel hedeflerim var. Bu hedefleri yakalayabilmek için önce TFF 1. Lig'de yaptığımız işleri Süper Lig'de yapmamız lazım. En büyük idealim milli takımı çalıştırmak. İnşallah bunu da çok çalışarak, yaptığımız işlerin üzerine ekleyerek gerçekleştireceğiz." diye konuştu.Hatay halkına seslenen Altıparmak, "Maçlar seyircisiz oynanacak ama Hataylıların yürekleriyle bizi desteklediklerini biliyorum. Tesislerimiz kapalı ama herkes takımı izlemek istiyor. 53 yıllık bir hasret var. Belediye başkanımız, valimiz, bütün mülki erkan ve herkes şampiyonluğu bekliyor. İnşallah hep beraber bu şampiyonluğu yaşayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.