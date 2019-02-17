Mehmet Altıparmak: 'Şampiyonluğu yakalayacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Gazişehir Gaziantepspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Pozisyon vermedikleri bir maçı kaybettiklerini kaydeden Altıparmak, şöyle konuştu:"İkinci yarı oynadığımız futbolu maçın genelinde oynamış olsaydık, burada çok rahat bir şekilde galip gelirdik. Maça kötü başladık. Oyunun başlarında istediğimiz futbolu oynayamadık. Top bizde çok fazla kalmadı. Rakibin ne yapacağını çok iyi biliyorduk, bütün önlemlerimizi almıştık. Zaten söylediğim gibi rakibe hiç pozisyon vermedik. Ceza sahası dışından bir şut attılar ve gol oldu, onu da bütün maç savunarak korudular. Biz ikinci yarı galibiyet için her şeyi yaptık ama o golü bir türlü bulamadık. Belki beraberliği yakalamış olsaydık maçı kazanırdık."Altıparmak, taraftarların tepkisinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:"Bu taraftar 7 hafta önce de 'imparator' diye bağırıyordu bizim için. Futbolun içinde olan şeyler. Biz onları üzdüğümüz için zaten çok üzgünüz. Bütün taraftarlarımız bizi müthiş destekledi, hepsine teşekkür ederiz. Onlara galibiyet hediye etmek isterdik."Hedeflerinde bir sapma olduğunu kaydeden Altıparmak, "Bu şampiyonluğu yakalayacağız." diye konuştu.