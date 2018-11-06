Mehmet Altıparmak: 'Rakiplerimiz daha da kapanacak'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, rakiplerinin kendilerine karşı daha kapanarak oynamasını beklediklerini söyledi.Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazişehir Gaziantep'in sezon başından beri hedefi olan ve rakiplerin çekindiği bir kulüp olduğunu belirtti.O yüzden rakiplerin Gaziantep ekibine karşı bakışlarının her zaman farklı olduğunu ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:"Rakiplerin bakışları farklıydı ama şu anda daha farklı olmaya başladı. Çünkü son haftalarda yaptığımız güzel işler ortada. Bize gelen her takım çok kapalı oynayacak. Rakiplerimiz daha da kapanacak ve çok mücadele edip, koşacak. Bizim de rakiplerimizi açabilmek için neler yapmamız gerektiğine çalışmamız lazım. İnşallah dersimize iyi çalışıp, devre arasına kadar alacağımız en yüksek puanı alacağız. Zaten ikinci yarı lig yeni başlayacak ve daha zor olacak."