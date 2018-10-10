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Mehmet Altıparmak imzayı attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kaynak: AA
Mehmet Altıparmak imzayı attı
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10 Ekim 2018 16:22
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.

Açıklamada, Altıparmak'a yeni görevinde başarılar dilendi.

 

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