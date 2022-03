Mehmet Altıparmak: 'Hakem çok kötüydü'

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü ehmet Altıparmak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ligde her puanın altın değerinde olduğu haftalara girildiğini belirterek, "Rakibimiz olan bir takımla oynadık, amacımız burada kazanıp rakibimizle aradaki bir puan olan farkı kapatıp iki puan öne geçmek istiyorduk." dedi.



Çalıştıkları her şeyi özellikle ilk yarının tamamında ikinci yarının da ilk bölümlerinde çok iyi uyguladıklarını ve golü de bulduklarını aktaran Altıparmak, "Golden sonra pozisyonlarımız var, ilk yarıda yakaladığımız pozisyonlar var. Maçın geneline baktığımızda çok hakettiğimiz bir galibiyet vardı. Rakibin de birkaç tane pozisyonu var ama öncelikle iki takım oyuncularını da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten bu kadar kötü bir hakemle oynamak iki takım için de kötüydü." değerlendirmesinde bulundu.



Altıparmak, hakemli ilgili "İşte penaltı ve kırmızı kartlık pozisyonu görmeyen, bizim oyuncumuzun da bana göre kırmızı kart görmesi gerekirdi, rakibin kartları var, bizim kartlarımız var. Buna rağmen iki takım oyuncuları da ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu anlamda iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum." dedi.



Kendi oyunlarını, özellikle maçın başında uygulayacakları stratejiyi çok çalıştıklarını belirten Altıparmak, şöyle konuştu:



"Belki hakem penaltı ve kırmızı kartı verebilseydi, maç çok daha farklı olabilirdi. Gölü bulduktan sonra bunları hep çalışmıştık ama bir türlü ikinci golü atamadık. Rakibimizin girdiği pozisyonda tabii sıfırdan kaleye vurması gol olması, futbolun içinde olan şeyler. Deplasmanda bir puan çok kötü değil ama özellikle sonlarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik maçı da kazanabilirdik. Artık bu maçı unutup milli maç arasından sonra oynayacağımız Denizlispor maçına hazırlanacağız. Oyunumuz çok gelişti inşallah bundan sonraki süreçte bu puanları 3 puan olarak hanemize yazdıracağız."





