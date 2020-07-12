Mehmet Altıparmak: 'Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık!'

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyip Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yüreklerini ortaya koydular. Çok hak ettikleri şampiyonluğu ulaştılar." dedi.



Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Hatay'dan ayrılırken Adana'dan şampiyon döneceklerine söz verdiklerini aktaran Altıparmak, şöyle konuştu:



"Allah'a çok şükür bir şehrin 53 yıllık hasretini dindirdik. Hatay'da herkes bu maça kilitlenmişti. Buradan bütün Hatay halkına armağan olsun. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezon boyunca inanılmaz mücadele ettiler. Sezonun sonlarını oynamak çok zordur. Özellikle pandemiden sonraki süreç çok zordu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yüreklerini ortaya koydular. Çok hak ettikleri şampiyonluğu ulaştılar. Ekibime teşekkür ediyorum, 3 şampiyonlukta hepsinin büyük emekleri var. Bizimle birlikte olan başkanımıza, yönetim kurulumuza, her zaman yanımızda olan taraftarımıza, basınımıza ve 'Hataylıyım' diyen herkese bu şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun."



Altıparmak, şampiyonlukların kolay kazanılmadığına dikkati çekerek, "Çok emek harcadık, sonunda mutlu sona ulaştık. Artık ligle alakalı bir şey söylemeyeceğiz, kutlamaları yapacağız. Bu benim kendi adıma 3. şampiyonluğum. Bu benim için çok önemliydi. Artık bugünden itibaren kutlamalara başlayacağız. Şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Buradan Hatay'a selam olsun. Bekle Hatay kutlamalara geliyoruz." ifadesini kullandı



