Mehmet Ali Tarım'dan, Türkiye rekoru

Milli sporcu Mehmet Ali Tarım, İtalya'daki Avrupa Gençler Hız Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı.

Haber; AA
Abone Ol
Mehmet Ali Tarım'dan, Türkiye rekoru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2022 19:50
İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Hız Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Ali Tarım, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde 7.906 saniye ile yarışmayı 7. sırada tamamlayan Mehmet Ali Tarım, Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Timur Taş'a ait Türkiye rekorunu kıran Mehmet Ali, bu branşta uluslararası alandaki en iyi dereceyi elde eden Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ