Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil'in son durumu için açıklama var mı?

Yoğun bakımda tedavi altında olansağlık durumu, hakkında doktorundan flaş bir açıklama geldi. 97 gündür hastanede bulunan Mehmet Ali Erbil'in 15 kilo verdiği açıklandı. İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu ve detaylar...Evinin banyosunda düşen ve yıllardır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi.Geçtiğimiz Ekim ayında düşme sonucu kemikleri kırılan Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı. Erbil'in tedavisi devam ederken eski hastalığı da nüksetti. Zor günler geçiren sanatçı durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka, yoğun bakımda 97 günü ardında bırakan Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, "Az da olsa yemek yiyor ama özel sıvı gıda takviyesi de yapılıyor. Her gün yatağında pasif egzersiz yaptırılıyor. Hastaneye yattığında 90 kilo civarındaydı. Şu an 75 kilolarda. 15 kilo bu süreç için büyük bir kilo kaybı sayılmaz." dedi.Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Sadettin Erbil'den Okan, Mustafa ve Yeşim adlarında kardeşleri vardır. Türkmen kökenli, Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil'in ikinci oğlu olan Mehmet Ali Erbil'in, annesi Yurdagül Eken babasından boşanıp bir subayla evlendiğinde İstanbul'da başlayan ortaokul hayatı, Balıkesir'de devam eder, Ankara'da biter. 14 yaşına ve lise çağına geldiğinde, üvey baba yanında daha fazla kalamayacağı anlaşılır. Ve yatılı okul formülünde karar kılınır.1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde 16 yaşındayken hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyunun başrolüne seçilir. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandığinda daha 17 yaşındaydı..Buradan mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı . 21 yaşına geldiğinde hayatının akışını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. Ya Ankara'da kalıp tiyatro oyunculuğuna devam edecek ya da İstanbul'dan aldığı müzikal tekliflerini değerlendirecektir. İkincisini yapar ve Devlet memurluğundan istifa eder , bugünkü Mehmet Ali Erbil portresi yavaş yavaş şekillenir. ''Memurluktan bir ayda kazandığı parayı, müzikallerden bir gecede alıyordu artık.Televizyona ilk adımımı atmamı sağlayan, hem sunucu, hem de show-man olarak beni ilk keşfeden İzzet Öz'dür. Onunla birlikte televizyon maceramız başladı. Daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra Star TV ve ATV'de dizi, Show Tv' de de program yaptı.Babası sinemacı olduğu için genç yaşta dublajla da tanışmış ve severek yapmıştır.Kanal D'de yayınlanan yarışma programı "Çarkıfelek" ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan "Tatlı Kaçıklar" dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, "Harakiri" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" adlı filmlerle beyazperdeye geçti. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in "Bay E", Gani Müjde'nin "Kahpe Bizans", Ömer Uğur'un yönettiği "Hemşo" adlı filmlerde rol aldı. TRT'de yayınlanan "Bir Başka Gece" adlı programın sunuculuğunu yaptı. 1985'de İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı.ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır.shrek animasyon filminin eşek karakterini Mehmet Ali Erbil seslendirmiştir.Takma Adı : MaliEvlilikleri ve Birliktelikleri :Mehmet Ali Erbil, 1980 de ilk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı. Erbil'in bu evlilikten 16 Nisan 1982 da Sezin ismini verdiği bir kızı oldu.Daha sonra 1985 de boşandığı Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile bir kez daha evlendi.Erbil daha sonra manken Nergis Kumbasar ile 20 ağustos 1989 da evlendi. Ünlü şovmenin ondan da 02 Aralık 1995 de Yasmin adını verdikleri kızı oldu. Ve evlendikten yedi yıl sonra 1996 da boşandılar.Sevgilisi: Ebru Cündübeyoğlu, aktrisSevgilisi: Özlem Yıldız, sunucuSevgilisi: Nefise Karatay, mankenErbil dördüncü kez nikah masasına 2001 de oturduğunda bu kez yanında Sedef Altuntaş vardı. Ama bu evlilik de uzun sürmedi.1,5 yılda 2003 boşandılar.Erbil son olarak (Beşinci )Tuğba Coşkun ile 30 nisan 2005 de evlenmişti. 03 Temmuz 2006 da Ali Sadi adını verdikleri bir çocukları oldu. Ancak o bile bu yuvayı sürdürebilmek için yeterli olmadı.2011 de boşandılar.Mehmet Ali Erbil şu sıralar kimse ile evli değildir. ve de koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır.Mehmet Ali Erbil'in menajeri Stelyo Pipis'dirOynadığı Tiyatro Oyunları :1988- Artiz Mektebi : Müjdat GezenKandemir Konduk - Şan Tiyatrosu1986 - Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra : Yavuz TugrulVural Sözer - Şan Tiyatrosu1982 - Neşşey-i Muhabbet : Şan Tiyatrosu -1980 - Hisseli Harikalar Kumpanyası : Haldun Dormen - Şan Tiyatrosu1978 - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu1976 - Köprüden Görünüş : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu1976 - Aman Bana Bir Eğlence : Cevdet Yavuzdoğan - Ankara Devlet Tiyatrosu1974 - Küheylan : Peter Shaffer - Ankara Devlet Tiyatrosu -1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu -Yapımcı olduğu Filmler:2006 - Güldünya (TV Dizisi)Oyuncu Olduğu Filmler ve Dizileri :2015 - Polis Akademisi Alaturka (haşmet) (Sinema Filmi)2012 - Harem (Ulan Bator) (TV Dizisi)2010 - Sevimli Hayvanlar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)2010 - Pak Panter (Yuri Gagarin) (Sinema Filmi)2009 - Çizmeli Kedi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)2008 - Sevimli Dinazor Tatilde (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)2008 - Maskeli Beşler: Kıbrıs (Rocky Selim) (Sinema Filmi)2008 - Ece (Ege) (TV Dizisi)2008 - Aşkım Aşkım (Şener) (TV Dizisi) (13 Bölüm)2007 - Yıldızlar Savaşı (Savaş Bozok) (TV Dizisi)2006 - Sevimli Dinazor (Seslendirme) (Sinema Filmi)2006 - Emret Komutanım: Şah Mat (Karpov) (Sinema Filmi)2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Zaldabar / Kartal Kaptan) (Sinema Filmi)2006 - Cesur Balık (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)2005 - Teberik Şanssız (Teberik Şanssız) (TV Filmi)2005 - Maskeli Beşler: İntikam Peşind... (Hapishane Müdürü) (Sinema Filmi)2005 - Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Keloğlan) (Sinema Filmi)2005 - Hababam Sınıfı 3,5 (Deli Bedri) (Sinema Filmi)2004 - Şrek 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)2004 - Hırsız Var! (Ekrem) (Sinema Filmi)2004 - Hababam Sınıfı Askerde (Bedri Binbaşı) (Sinema Filmi)2004-2005 - En Son Babalar Duyar (Semih ) (TV Dizisi)2003 - Ömerçip (Şoför Adnan) (Sinema Filmi)2003 - Hababam Sınıfı: Merhaba (Deli Bedri) (Sinema Filmi)2003 - Büyümüş de Küçülmüş (Tarcan) (TV Dizisi)2002 - Hastayım Doktor (Talat Can) (TV Dizisi)2001 - Şrek (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)2001 - Aşkım Aşkım (Şener) (TV Dizisi)2000 - Hemşo (Yaşar) (Sinema Filmi)2000 - Can Dostlar (TV Dizisi)1999 - Oyuncak Hikayesi 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)1999 - Kahpe Bizans (İlletyus) (Sinema Filmi)1999 - Asteriks ve Obeliks: Sezar'a Karşı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)1996 - Tatlı Kaçıklar (Rafet) (TV Dizisi)1995 - Zamanda Yolculuk (TV Dizisi)1995 - Oyuncak Hikayesi (Tükçe Seslendirme) (Sinema Filmi)1995 - Bay E (İsmet Berkan) (Sinema Filmi)1993 - Amerikalı (Radyodaki spiker) (Sinema Filmi)1990 - Şenlik Ateşi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)1989 - Sevmek Ve Ölmek Zamanı (Cengiz) (Sinema Filmi)1988 - Hülya (Tv Sunucusu) (Sinema Filmi)1988 - Bir Kulum İşte (Mete Yavaşoğlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1988 - Aptal Aşık (Necdet Kökeş Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1987 - Günaydın Vietnam (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)1987 - Babamız Eğleniyor (Mahmut) (Sinema Filmi)1987 - Allah Allah (Ali) (Sinema Filmi)1986 - Lotto Kralı (Selim) (Video)1986 - Kahkaha Marketi (Altan Cımbız) (Sinema Filmi)1986 - Huysuz (Video)1986 - Gülümse Biraz (Günay Girik Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1985 - Ya Ya Ya Şa Şa Şa (Kemal Uzun Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1985 - Uyanıklar Dünyası (Dolap Osman) (Sinema Filmi)1985 - Sosyete Şaban (Yaman Tüzcet Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1985 - Kızlar Sınıfı Yarışıyor (Matematik Öğ.Necmi Somer) (Sinema Filmi)1985 - Kırık Hayatlar (Seslendirme) (TV Dizisi)1985 - Köşeyi Dönenler (Sinema Filmi)1985 - Fakir Milyoner (Necmi)(Video)1985 - Deliye Hergün Bayram (Şemsi İnkaya Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1985 - Acımak (Kaya Sensev Seslendirmesi) (TV Dizisi)1984 - Çalsın Sazlar (İlhan Daner Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1984 - Yangın (Şemsi İnkaya Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1984 - Sevmek Yeniden Doğmak (Doktor Sedat) (Sinema Filmi)1984 - Lodos Zühtü (Erdinç Akbaş Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1984 - Karımı Gördünüz mü? (Ali) (Sinema Filmi)1984 - Kader Çıkmazı (İlhan Daner Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1984 - Gırgıriyede Büyük Seçim (Sami Hazinses Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1984 - Aşkım Günahımdır (Melih Çardak Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1984 - Aşk Sürgünü (Hüseyin Altın Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1983 - Neşeli Kuklalar (Video)1983 - Kurban (Seslendirme) (Sinema Filmi)1983 - Güneşin Tutulduğu Gün (Seslendirme) (Sinema Filmi)1982 - Yedi Bela Hüsnü (Necati Er Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1982 - Yakılacak Kadın (Günay Girik Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1982 - Vatan Kucağında (Hüsnü) (Sinema Filmi)1982 - Günaha Girme (Nuri Alço Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1981 - Hababam Sınıfı Güle Güle (Ali) (Sinema Filmi)1978 - Dilek Kutusu / Dilek Taşı (Seslendirme) (Sinema Filmi)1977 - Şıpsevdi (Meftun) (TV Dizisi)1976 - I, Claudius (John Hurt Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1975 - Harakiri (Bora) (Sinema Filmi)1975 - Guguk Kuşu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)1973 - Yalan Rüzgarı (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)