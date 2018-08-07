Mehmet Ali Erbil'den Okocha'ya unutulmaz söz!

SporxTV nostalji bölümünde günün en çok izlenen videosu bu oldu. Mehmet Ali Erbil'in bir yardım maçı sırasında soyunma odasında Uche ve Okocha ile girdiği komik diyalog yıllarca unutulmayan videolar arasında yerini aldı.

07 Ağustos 2018 17:48
Mehmet Ali Erbil'den Okocha'ya unutulmaz söz!
SporxTV nostalji bölümünde günün en çok izlenen videosu bu oldu. Mehmet Ali Erbil'in bir yardım maçı sırasında soyunma odasında Uche ve Okocha ile girdiği komik diyalog yıllarca unutulmayan videolar arasında yerini aldı.



GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Melo'nun Galatasaray'a önerdiği isim

Galatasaray bir transfer önerisi de eski oyuncusu Felipe Melo'dan geldi. Melo, Galatasaray'a takım arkadaşı Gustavo Scarpa'yı önerdi.


Beşiktaş'ta ibre Real Madrid'e döndü

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından yerine en az Fabri kadar iyi bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Casilla için girişimlere başladı.


Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Benfica, şimdi de transferde rakip oldu. Brezilyalı orta saha için Portekiz temsilcisi teklifini yaptı.


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Mehmet Ali Erbil'den Okocha'ya unutulmaz söz!
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