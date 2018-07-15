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Mehmet Akyüz'ün geleceği belli oluyor

Mehmet Akyüz'ün takımda kalıp kalmayacağı 16 Temmuz Pazartesi günü belli olacak.

Kaynak: DHA
Mehmet Akyüz'ün geleceği belli oluyor
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15 Temmuz 2018 13:41
Spor Toto 1'inci Lig'de adı uzun süredir Samsunspor, Altınordu gibi birçok kulüple anılan Denizlispor'un yıldızı Mehmet Akyüz'ün takımda kalıp kalmayacağı 16 Temmuz Pazartesi günü belli olacak.

Geçen sezon devre arasında Giresunspor'dan gelip 15 maçta attığı 12 golle takımı ligde tutan tecrübeli forvetin sözleşmesinde, "300 bin TL'ye serbest kalır" maddesi bulunuyor. Kafası karışan futbolcunun yarın yönetimle görüşüp karar vereceği öğrenildi. Mehmet, takımda kalırsa yeni sezonda 1.1 milyon TL kazanacak.

Başkan Mustafa Üstek, futbolcunun son durumuyla ilgili, "Mehmet Akyüz'ün sözleşmesi devam ediyor. Kafasını karıştırıyorlar. Bize vefa borcu var. Gegeç sezon ilk yarıda Giresunspor'da sadece 3 maç oynamıştı. Kendisiyle de konuştum. Gideceğini sanmıyorum. Ayrıca sözleşmesi devam eden oyuncuya teklif yapmak doğru değil. Bizden tek kuruş alacağı yok. Zaten onunla devam etmek istemesek alacağını ödemezdik. Denizlispor boş bir takım değil. Ama herkesin yeri dolar" dedi.

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