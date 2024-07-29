Mehmet Akif Üstündağ: 'Yarı final, final hesapları yapacağız'

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Üstündağ yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Skor için tebrik ediyorum. Galibiyet çok önemli ama biz ilk 2 set bizim takımdan çok uzak oynadık. Mükemmel bir dönüş yaptık. Galibiyetle başlamak çok güzel bir şey, hayırlı olsun. Bu turnuva, ilk maçlar hiç belli olmuyor. Giremedik oyuna, takım olarak kötü oynadık. İnşallah önümüzdeki maçta da bunu telafi edeceğiz. Bundan sonra da yarı final, final hesapları yapacağız. Turnuvalarda ilk maçlar farklı olur. İlk iki sette oyuna giremedik. Bunları yapmamaya gayret ettiğimizde de maçın skoru 3-2 oldu."



