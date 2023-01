Mehmet Akif Üstündağ: 'Santarelli, dünyanın en iyisi'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe getirilen Daniele Santarelli'yle 4 yılı opsiyonlu 6 yıllık sözleşme imzalandı.



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve İtalyan çalıştırıcı, düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplandırdı.



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, göreve gelmelerinin ardından ilk olarak Giovanni Guidetti ile anlaşmaya vardıklarını ve 5 yıllık bir yolculuk yaşadıklarını ifade ederek, "Teknik ekibimizle, Dünya Şampiyonası sonrasında karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bugün sizlerin de huzurunuzda son Dünya Şampiyonu Sırbistan ile şampiyonluk yaşamış, Antalya'daki Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Imoco Volley ile şampiyon olan Daniele Santarelli ile imza töreni düzenliyoruz. Ülkemizin ne kadar güzel organizasyonlar yaptığını, çıtanın ne kadar yüksek olduğunu, heyecanın ne kadar üst noktada olduğunu biz voleybolda yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu takımı başarıya götürmek için çok ciddi çaba sarf ettik." diye konuştu.



Santarelli'nin Sırbistan Milli Takımı'yla 2 yıllık anlaşması olduğunu da hatırlatan Üstündağ, şunları söyledi:



"Santarelli'nin Sırbistan'la 2 yıllık kontratı vardı. Bu 2 yıllık kontratında hayali, hedefi ve heyecanının bizden çok daha üst noktada olduğunu gördük. Kendisinin de bazı hayallerini Türk Milli Takımı'yla yaşayacağını gördük. Bu vesileyle kendisiyle prensip anlaşmasına vardık. Genç, dinamik, heyecanı ve hayali olan bir arkadaşımız. Türkiye, hem kulüplerde hem de milli takımlarda Dünya Şampiyona olan bir antrenörü göreve getirdi. Dünyanın en iyi antrenörünü göreve getirdik. Bu da bana destek veren yönetimimin başarısıdır. Sırbistan Voleybol Federasyonu da bize çok kolaylık sağladı. Santarelli'yi çok sevdiklerini ve hocanın böyle bir projede rol almasına yardımcı olacaklarını söylediler."



Sırbistanlı yetkililerin Türkiye ile diyaloğunun da çok iyi olduğuna dikkat çeken Mehmet Akif Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti:



"İki yıllık kontratı olmasına rağmen Sırbistanlı yetkililer, Türkiye'ye olan bakış açıları, diyaloğumuz ve ikili ilişkilerimiz sayesinde çok yardımcı oldular ve en ufak bir tazminat talepleri dahi olmadan bize yardımcı oldular. Şu anda dünyanın en iyi antrenörünü takımın başına getirdik. Federasyon başkanı ve yönetim olarak bunun huzuru içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah başarılı sonuçlar elde eder ve son yaşadığı dünya şampiyonluğunu inşallah ülkemizde de yaşatır diyorum. Avrupa ve dünyada en iyi liglerden ikisi İtalya ve Türkiye'dir. Ligde ve milli takımda işi kolay olmayacaktır ama başarılar diliyorum."



"Türkiye, Giovanni'ye çok şey kattı"



Giovanni Guidetti'nin ayrılması hakkında da konuşan Mehmet Akif Üstündağ, "Giovanni Guidetti 5 yıl hizmet etti ve ardından yol ayrımına gittik. Giovanni'nin Türkiye'ye çok şey kattığı söylendi. Ancak Türkiye, Giovanni'ye neler kattı. Dünyadaki ülkelerin yüzde 90'ının sağlayamadığı imkanlar sağlanmıştır kendisine. Geride kalan 5 yılda mutlaka iyi şeyler katmaya çalışmıştır. Desteği olmuştur ama Türkiye de kendisine çok şey katmıştır. Bu ülkenin de kıymetini bilmek gerekir. Artık bir nöbet değişiminin zamanının geldiğini düşünüyorduk ve bu değişimin çok daha faydalı olacağının kanaatine vardık. Gelişini plaket ve çiçekle yaparken, gidişini de aynı şekilde yaptık. Artık dünü bırakıp yarına bakacağız. Olimpiyat elemesinde, Avrupa Şampiyonası'nda, Milletler Ligi'nde neler yapacağımızın çalışmalarına başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"İşimi yapmak için doğru yerde olduğumu hissediyorum"



Daniele Santarelli, kendisi için çok özel bir gün olduğunu ifade ederek, "İşimi yapmak için doğru yerde olduğumu hissediyorum." dedi.



Sırbistanlı yetkililere teşekkür eden Santarelli, "Bir gün Türkiye'de çalışacağımı biliyordum ve doğru zamanın bu olduğunu düşünüyorum. Benim için artık yeni bir hedef var. İşimi yapmak için doğru yerde olduğumu hissediyorum. Türkiye ve İtalya, dünyada voleybol için çalışabileceğiniz ve oynayabileceğiniz en iyi ülkeler. Ben çok şanslıyım çünkü bu 2 ülkede de çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de voleybolun ne kadar sevildiğini ve ne kadar büyük fırsatlar olduğunu bildiğini anlatan Santarelli, "Bana bu fırsatı verdikleri için çok mutlu oldum. Federasyonun tüm yetkililerine bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Ben buradaysam sizin sayenizde buradayım. Yaptığım işle, gösterdiklerimle iyi bir antrenör olduğuma ve en iyisini yapacağıma sizi ikna edeceğim." diye konuştu.



Santarelli çalışmak için doğru yerde olduğunu yineleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de şu ana kadar şampiyonluk kazanılmadı. Bunu ortaya çıkarmak için doğru yerde olduğumu düşünüyorum ve umarım ki bunu hep birlikte yapabiliriz. Bugün için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünün bitmesini hiç istemiyorum ama tabii ki gerçekler var ve yarın dönmem gerekiyor. Kulübüme dönüp işimi yapacağım ama kulüpteki işler bitince dönüp işimi yapacağım. Bu yaz harika bir dönem olacak bizim için çünkü 3 önemli turnuva var. Bana inandığı için başkanıma çok teşekkür ediyorum."



"İtalya hata yapıyor"



Hem kulüp hem de milli takımda görev alması hakkında konuşan Daniele Santarelli, bu uygulamanın İtalya'da yasak olmasıyla ilgili olarak "Bence İtalya'da bu konuda hata yapıyoruz." dedi.



Türkiye'yi ve Türk oyuncuları yakından takip ettiğini de sözlerine ekleyen Santarelli, şöyle devam etti:



"Voleybol benim için bağımlılık gibi. Voleybol maçı seyretmek benim ilacım, bunu yapmadan duramıyorum. Türkiye liginin de seviyesi çok yüksek olduğu için çok fazla maç izliyorum. En iyi oyuncuların seviyelerini biliyorum ama sadece en iyileri değil Türkiye'deki bütün oyuncuları bilmek istiyorum. Türk Milli Takımı'nın antrenörü olarak bütün oyunculara dokunmam gerekiyor. Sadece 20 oyuncuyla kendimi sınırlayamam. Genç oyuncularla çalışmayı çok seviyorum. Başkanım bana projesinden ve düşüncesinden bahsedip bunun uzun vadeli olduğunu anlattığında, genç oyuncularla çalışacağım için çok heyecanlandım. Sadece A Milli Takım değil her yaş kategorisindeki oyuncuları takip edeceğim. Türk ve dünya voleybolu için onların önemli seviyeye gelmesine çalışacağım."



"Giovanni öğretmenim diyebilirim"



Giovanni Guidetti hakkındaki soruyu yanıtlayan Santarelli, "Giovanni hakkında konuşabildiğim için mutluyum. Harika bir antrenör ve benim öğretmenim diyebilirim. Kendisine verecek bir tavsiyem ya da öğüdüm olamaz. İşini en iyi şekilde yapacağına eminim. Sırbistan Milli Takımı'ndaki oyuncuları takip etmek isterseniz dünyanın bütün liglerini takip etmeniz gerekiyor. Türk Milli Takımı'nı takip etmek daha kolay. Giovanni'nin orada iyi işler yapacağına eminim ama umarım biz daha iyi işler yaparız." dedi.



Göreve geldikten sonra bir değişim ya da dönüşüm yaşanmayacağını da söyleyen Daniele Santarelli, "Bir değişimden, dönüşümden bahsetmiyorum. Oyuncular çok çok iyi seviyede. Ben sadece kendi çalışma stilimi anlatmak istiyorum. Giovanni buraya en iyi oyuncuları getirdi ve bir yapı kurdu. Ben sadece kollarımı daha fazla açacağım ve alanı genişleteceğim. Değişim, dönüşüm ya da çok büyük bir değişim olmayacak. Çalışacağım her oyuncuyla konuşacağım ve neden milli takıma gelmeleri gerektiğini söyleyeceğim. Milli takımda, bir ülkeyi temsil ettiğiniz için gurur duyulması gereken bir şey. Eğlenmek için geleceklerse bu doğru bir mantalite değil. Biraz önce milli takımın tişörtünü gördüm ve ona dokunmak heyecan verici. Eğer bunu yansıtabilirsek her şey daha kolay olacak. Bunu yansıtıp başarılar kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.





