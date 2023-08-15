Mehmet Akif Üstündağ: 'Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefine ilişkin "Hayallerimizden hedeflerimizden biri de Avrupa şampiyonluğu. Bunu başarabilmemiz için heyecanımızı devam ettirmeliyiz." dedi.



AA'nın, 33. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ilişkin hazırladığı ve 17 Ağustos Perşembe günü sona erecek dosya haberlerin ikincisinde Mehmet Akif Üstündağ, Almanya, Belçika, İtalya ve Estonya ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"TAKIMA SONSUZ GÜVENİYORUM"



Türk voleybolunun geldiği noktanın herkes tarafından görüldüğüne dikkati çeken Üstündağ, "Avrupa Şampiyonası'nda biri evimizde olmak üzere 2 defa final oynadık. Finalimiz 2 tane var ama şampiyonluğumuz, altınımız yok. Milletler Ligi'nde de yoktu ama bu yılki performansımızla mutlu sona ulaştık, erkeklerde mutlu sona ulaştık şimdi de kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.



Organizasyonda Filenin Sultanları'nın grup maçları Almanya'da oynayacağını, final etabının ise Belçika'da yapılacağını hatırlatan Üstündağ, "Bizim hedefimiz altın. Bunu başarabilecek güçteyiz. Ben takıma sonsuz güveniyorum." ifadelerini kullandı.



"KİM GELİRSE GELSİN"



Mehmet Akif Üstündağ, hedefi şampiyonluk olan takımın final etabında karşılaştığı bütün rakipleri yenmesi gerektiğine dikkati çekti.



Türkiye'nin şampiyon olduğu Milletler Ligi mücadelesi devam ederken "ABD, yarı finalde geldi, keşke finalde gelseydi." gibi kritikler yapıldığını anlatan Üstündağ, "Çeyrek final, yarı final, final, hedefiniz şampiyonluksa kim gelirse önemli değil, kazanmalısınız." dedi.



Avrupa Şampiyonası'nda 4 ülkeyi favori gösteren Üstündağ, şöyle devam etti:



"Son dönemde iyi çıkış yakalayan Polonya, biliyorsunuz İtalya bir ekol, Sırbistan zaten son dünya şampiyonu ve Milletler Ligi'nin şampiyonu Türkiye. Bu 4 takım arasında geçer diye düşünüyorum. Fark etmez. Rakip kim olursa olsun telafisi olmayan maçlar ve hep kazanmamız gerekiyor ki o kupayı alalım."



"BU SENE GÜZEL GEÇECEK"



Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki başarısının sadece Melissa Vargas'ın takımla oynamasına bağlanamayacağına vurgu yaptı.



İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin göreve başlamasının ardından oyuncuların pozisyonlarında değişiklikler yaptığını anlatan Üstündağ, "Teknik ekip değişimi oldu. Vargas güç kattı tabii ancak takım içinde pozisyonlar da değişti. Ebrar Karakurt, 4 numaraya geldi. Vargas, pasör çaprazı oynadı. Pasörler arasındaki rekabet ve kadro genişliği bunların hepsi etken ama en başında çok çalışmak geliyor. Biz de çok çalışıyoruz." diye konuştu.



"Çıta yüksek, hedefin var, böyle olunca da maçlar zor geçiyor." ifadesini kullanan Üstündağ, "Hedef takım olduk fark etmez, kim olursa olsun yenmek zorundayız. Bu sene güzel geçecek." diyerek sözlerini tamamladı.



"SADECE ALTIN EKSİK"



A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugüne kadar Avrupa şampiyonalarında 2 ikincilik, 3 de 3'üncülük elde etti.



Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2003 ve 2019 yıllarında gümüş madalya kazanırken 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.



