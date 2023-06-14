Mehmet Akif Üstündağ: 'Dörtlü Final için Hırvatistan'a gideceğiz''

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında konuk ettiği Portekiz'i 3-1 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Dörtlü Final için Hırvatistan'a gideceğiz. Orada da final oynamak istiyoruz." dedi.



Üstündağ, müsabakanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, voleybolda çok başarılı sonuçlar alındığına dikkati çekerek, "Bugün Portekiz'i 3-1 yenerek 3 puan aldık. Son Danimarka maçımızın sonucunu beklemeden Dörtlü Final'e kalmayı garantiledik. Dörtlü Final için Hırvatistan'a gideceğiz. Orada da final oynamak istiyoruz. Final oynayanlar Challenger Kupası'na gidiyor. O sene bu sene diyoruz. Avrupa Ligi'nden vedalaşmak ve seneye de Milletler Ligi'nde olmayı istiyoruz. Çocuklar da bunu çok istiyor. Bizim artık yerimiz orası. Erkek milli takımımızdan çok büyük başarılar bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Arslan Ekşi: "İlk hedefimiz Dörtlü Final'e kalmaktı"



A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi de kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "İlk hedefimiz Dörtlü Final'e kalmaktı. İkinci hedefimiz orada final oynamak ve Challenger Kupası'na katılmak." diye konuştu.



Arslan Ekşi, ayrıca kendilerini desteklemeye gelen Ankara seyircisine de teşekkür etti.



Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu ise son ana kadar mücadele eden takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Finallere çok iyi hazırlanıp önce Challenger Kupası'na oradan da Milletler Ligi'ne gitmeyi çok istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





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