Mehmet Akif Üstündağ: "Bu Efeler bizi öldürecek!"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Akif Üstündağ: 'Bu Efeler bizi öldürecek!'
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30 Temmuz 2023 21:22
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 22:15
 A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

 Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Meehmet Akif Üstündağ, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

"BU EFELER BİZİ ÖLDÜRECEK"

Üstündağ, "Bu Efeler bizi öldürecek. Buna dayanıyorsa kalp, doktora gerek kalmaz. Öldük öldük dirildik. Kolay maçı zora soktuk. Taraftara teşekkür ediyorum, maçın başından beri bizi yalnız bırakmadılar. Bu çocukların buraya gelmesinde emeği geçen bütün paydaşlara, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün tarihi bir gün, tarihimizde ilk kez Milletler Ligi'ne çıktı. İlk kez şampiyonluğu aldık." ifadelerini kullandı.

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