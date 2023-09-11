Mehmet Akif Üstündağ: 'Artık Paris'e kilitlendik'

Türkiye'nin takım sporlarında tartışılmaz en başarılı branşı olan kadın voleybolu, uluslararası alanda kazandığı başarılarla yoluna doludizgin devam ediyor.



FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunu elde ederek dünya klasmanında 1 numaraya yerleşen Filenin Sultanları, daha sonra da Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kürsüde zirveye çıkmayı başardı.



Bu tarihi başarılar sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, duygularını AKŞAM'a anlattı.



"İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK"



Elde edilen bu başarılardan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Akif Üstündağ, "Milletler Ligi'nde şampiyon olduk. Bu başarı sayesinde dünyanın 1 numarasına yerleştik. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans sergileyerek altın madalya kazandık. Sırada kaldı Olimpiyat... Artık Paris'e kilitlendik. Tamamen eleme maçlarına konsantre olduk. Hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu hedefi yerine getirmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"İŞİMİZ DAHA DA ZORLAŞTI"



Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Elde edilen bu başarılar sonrası işimiz daha da zorlaştı. Bunun farkındayız. Ama hedeflerimizi başaracak gücümüz ve inancımız var. Bu yakaladığımız başarıları korumamız için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Başarının anahtarı sistemli, planlı, programlı çalışma, samimi olmak ve işini sevmek... Voleybolun daha da gelişmesi için proje üretmeye devam ediyoruz. Birlikte büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



MEYDAN OKUMASI OLSUN!



Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem'in heykelinin Yoğurtçu Parkı'na Lefter, Can Bartu ve Alex de Souza heykellerinin yanına dikilecek olması sosyal medyada büyük yankı oluşturdu. Sanal alemde yapılan yorumlarda Eda'ya büyük bir destek verildi. Voleybolseverler, Eda Erdem'in A Milli Takım ile ikonikleşen 'Meydan okuma' pozunun heykel olması gerektiğini yazdı. Yorumlara kulak veren Fenerbahçe'nin Yönetimi de, bu fikre oldukça sıcak bakıyor.



YÜZDE 700 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR



Sultanlar'ın aldığı tarihi zaferler, voleybola gençlerin ilgisini artırdı. Temmuz 2023'te tüm voleybol özel ders ve kurs servis aramaları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 180, Ağustos 2023'e göre ise % 170 oranında arttı. Eylül ayının sonunda bir önceki yıla göre % 700 büyüme bekleniyor.



MALATYA'YA GİDECEK



Malatya ile özdeşleşen isimlerden biri olan Melissa Vargas, 'Malatyalı hayranlarına söylemek istediğin bir şey var mı?' sorusuna 'Malatya'ya gitmek istiyorum' cevabını vermişti. Voleybol Federasyonu yetkilileri olimpiyat elemeleri sonrası Vargas'ı Malatya'ya götürmeyi planlıyor. Bilindiği gibi Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Malatyalı...



"REKOR BİR TALEP VAR"



Başkan Üstündağ, "Aileler artık çocuklarını voleybola yönlendiriyor. Sultanlar'ın başarıları sonrası talepte % 80 civarında bir artış oldu" dedi.



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, arka arkaya gelen başarılar sonrası çocukların voleybola ilgisinin arttığını ifade etti. Başkan Üstündağ, "Bizim çocuklarımızın voleybolla buluşması için 'Fabrika Voleybol' adında bir projemiz var. Zaten son dönemlerde bu projeye artan bir ilgi vardı. İlgi hep yukarı doğru gidiyordu. Ama Filenin Sultanları'nın arka arkaya elde ettiği büyük başarılar sonrası talepte yüzde 80 civarında bir artış oldu. Bu artış işimizi ne kadar doğru yaptığımızı net olarak ortaya koyuyor. Aileler artık çocuklarını voleybola yönlendiriyor. Olimpiyat elemeleri sonrası ilginin daha yukarı çıkmasını bekliyoruz. Voleybolun Türkiye genelinde daha çok yayılması için projelerimize tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi.



ELEMELERDE ZORLU MAÇLAR



Filenin Sultanları'nın yeni hedefi 2024 Olimpiyat elemelerini geçmek. Takımımız, 16-24 Eylül'de Tokyo'daki B Grubu maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak. Sultanlar, ilk ikiye girerse bileti kapacak. Elemeleri geçemeyenlerden 5 takım, dünya sıralamasındaki yerlerine göre özel davetle Paris'e çağırılacak.



