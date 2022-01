Mehmet Akif Üstündağ: '2024 Olimpiyatları'na iki takımla gitmek istiyoruz'

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'na hem kadın hem de erkek voleybol takımıyla katılmak için hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.



Üstündağ, Balıkesir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raundunun final maçının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvada sonuçtan daha çok Türk voleybolunun hangi noktaya geldiğini görmenin önemli olduğunu vurguladı.



Gençlerin her geçen yıl daha iyi olacağını dile getiren Üstündağ, şunları kaydetti:



"2021 yılının her geçen gün ivme kazanan voleybolun yılı olduğunu hep birlikte gördük ve yaşadık. Bu anlamda biz daha büyük organizasyonların ne kadar mükemmel yapıldığının bir örneğiyiz. Türk voleybolunun altyapı ve üstyapısıyla, kadın ve erkeğiyle ne kadar büyük başarı elde ettiğini Balıkesir'de bir kez daha gösterdik. Bu durumdan oldukça memnunum. 3-4 sakat oyuncumuz olmasına rağmen neler yapabileceğimizi gösterdik. Biz altyapılarda da mutlaka final oluyoruz, ya şampiyon oluyoruz ya da en kötü ikinci oluyoruz. Bu anlamda Türk voleybolu altyapısı ve havuzunun ne kadar önemli olduğunu görüyor ve yaşıyoruz."



"Olimpiyata gitmek için hazırlıklarımız devam ediyor"



Üstündağ, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na takım olarak sadece Kadın Voleybol Takımı'nın ülkeyi temsil ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:



"Şu anda 2024 Paris Olimpiyatları'nın hazırlıklarına da hemen başladık. Paris Olimpiyatları'na takım sporlarında hem kadın hem de erkek voleybol takımıyla olimpiyata katılmak için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah her iki takımla da katılmayı arzu ediyoruz. Projelerimiz devam ediyor, sporcu havuzumuzun geniş olması yaptığımız çalışmaların olumlu yansıması olarak karşımıza çıkıyor."













