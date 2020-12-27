Mehmet Ak: 'Daha etkili olmamıza rağmen kaybettik'

TFF 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Ankaraspor'un teknik direktörü Mehmet Ak, etkili oynadıkları bir maçta kaybettikleri için üzüldüğünü söyledi.



Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ak, "Geçen hafta Bandırmaspor maçıyla oyun olarak üstüne koyan bir anlayışımız da vardı bugün. Hem mücadele anlamında hem saha içerisinde hücum geçiş organizasyonları olarak ikinci bölgeden kaptığımız toplarla, savunma arkasına attığımız toplarla Yılport Samsunspor'dan daha etkili oynadığımızı düşünüyorum." dedi.



Ak, maçta net gol pozisyonları bulduklarını ancak değerlendiremediklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Savunmada yaptığımız bir hata penaltı ile sonuçlandı ve geriye düştük. Oyuna tekrar tutunduk. 1-1 beraberlikten sonra skoru 2-1 yapabilirdik. İkinci devre yine oyun dengede giderken, pozisyon vermeden yine savunma hatasıyla geriye düştük. Biz bugün puan ya da puanlar alıp önümüze daha umutla bakmak istiyorduk. Oyun olarak bir umudumuz ve ilerisi için bir kazancımız var aslında. Bunu da en kısa sürede puanlarla taçlandırıp, ikinci devreye en iyi şekilde girmek istiyoruz. Devre arasında yapacağımız hazırlıklarla çok farklı bir Ankaraspor izletmek istiyoruz."



