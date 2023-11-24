Mehdi Taremi, adım adım Inter'e!

Inter, Porto forması giyen Mehdi Taremi için girişimlere başladı. İranlı golcü oyuncu, Inter'in teklifine sıcak bakıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mehdi Taremi, adım adım Inter'e!
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24 Kasım 2023 21:31
Son güncelleme 24 Kasım 2023 21:37
Golcü arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Inter, aradığı golcüyü Portekiz'de buldu. 

O'Jogo'da yer alan habere göre; Inter, Porto forması giyen İranlı golcü oyuncu Mehdi Taremi için girişimlere başladı.

Inter'in Porto ile sözleşmesinde son yıla giren Taremi için Portekiz kulübüne yakın bir zamanda teklif sunacağı belirtildi.

TAREMI, INTER'İ İSTİYOR

Haberde, İranlı golcü oyuncu Taremi'nin Avrupa'da kalmak istediği ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtilirken, 31 yaşındaki yıldız ismin Inter'e transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı. 

RİZESPOR'A TRANSFER OLMUŞTU 

İranlı golcü Taremi, bir dönem Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olmuş ancak herhangi bir resmi maça çıkmadan Karadeniz ekibinden ayrılmıştı. 

SEZON PERFORMANSI 

Porto formasıyla bu sezon 16 karşılaşmaya çıkan Taremi, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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