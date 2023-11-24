Mehdi Taremi, adım adım Inter'e!

Golcü arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Inter, aradığı golcüyü Portekiz'de buldu.



O'Jogo'da yer alan habere göre; Inter, Porto forması giyen İranlı golcü oyuncu Mehdi Taremi için girişimlere başladı.



Inter'in Porto ile sözleşmesinde son yıla giren Taremi için Portekiz kulübüne yakın bir zamanda teklif sunacağı belirtildi.



TAREMI, INTER'İ İSTİYOR



Haberde, İranlı golcü oyuncu Taremi'nin Avrupa'da kalmak istediği ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtilirken, 31 yaşındaki yıldız ismin Inter'e transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.



RİZESPOR'A TRANSFER OLMUŞTU



İranlı golcü Taremi, bir dönem Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olmuş ancak herhangi bir resmi maça çıkmadan Karadeniz ekibinden ayrılmıştı.



SEZON PERFORMANSI



Porto formasıyla bu sezon 16 karşılaşmaya çıkan Taremi, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.





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